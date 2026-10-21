Újabb magyar válogatott labdarúgó lépett pályára a legrangosabb európi kupasorozatban. Orbán Willi a vendég csapat kezdőcsapatában kapott helyet a szerda esti Real Madrid-RB Leipzig Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Sok örömben viszont nem volt része, miután csapata 4-1-s vereséget szenvedett – a királyi gárda játékosainak annál inkább. Kylian Mbappé arcáról le sem lehetett törölni a mosolyt, sőt, a második gól után egészen konkrétan nevetésben tört ki.
- Real Madrid-RB Leipzig (Bajnokok Ligája)
- 4-1 (Bernardo Silva 44', Arda Güler 52', Mbappé 83', Diomande 87', illetve Gomis 85')
Mbappé nevetében tört ki a Real Madrid-RB Leipzig meccsen
A Real Madrid kezdte jobban a mérkőzést, de Arda Güler beadását előbb kifejelték a lipcsei védők, majd a középre tett labdája anélkül ment el keresztbe a kapu előtt, hogy bárki hozzért volna. Az RB Leipzig első nagy helyzetére csaknem félórát kellett várni, de Thibaut Courtois bravúrral védte Romulo Cardoso tizenhatoson belülről leadott lövését. Három perccel később a másik oldalon Maarten Vanvedrvoordt pedig Vinícius Júniur távoli próbálkozását hárította.
A 44. percben már a belga kapus is tehetetlen volt: bár Arda Güler lövése még elakadt a lábaiban, Bernardo Silva közvetlen közelről kapuba juttatta a labdát – megszerezve a vezetést a Real Madridnak.
Amilyen jól zárta az első félidőt, ugyanúgy kezdte a második játékrészt a Real Madrid.
Az 52. percben Kylian Mbappé fejelt kapura, a találatot viszont végül Arda Gülernek könyvelték el, mert a gólvonalon még hozzáért a labdához – megduplázva ezzel a hazai csapat előnyét.
A gólöröm közben a francia nevetésben tört ki, méghozzá a török irányába mosolygott nagyokat – hogy ez a gólszerző kilétének szólt vagy egymás ugratásával kapcsolatban történt, az nem derült ki.
Az utolsó tíz percben aztán három gól is esett.
Előbb Kylian Mbappénak iratkozott fel hivatalosan is a gólszerzők közé, amikor a 83. percben messziről a kapuba tekerte a labdát. Két perccel később Tidiam Gomis szépített az RB Leipzignek egy kontratámadást követően. Három perccel a rendes játékidő vége előtt pedig a csereként beállt Yan Diomande állította be a 4-1-es végeredményt korábbi csapata ellen.
A Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának további eredményei:
- Como-Manchester United 4-1 (Paz 2' és 57', Douvikas 49', Ramon 76', illetve Zirkzee 90+1')
- Lille-Galatasaray 2-4 (Diaoune 2' és 39', illetve Akgün 2', Batrakov 44', Ozer 52' – öngól, Osimhen 61')
- Aston Villa-Viking 3-1 (Barkley 23', Buendia 37' – büntetőből, Heggheim 62' – öngól, illetve Christiansen 84')
- Bayern München-Arsenal 2-2 (Davies 35', Kane 61' – büntetőből, illetve Eze 25', Rice 82')
- Betis-Feyenoord 1-0 (Isco 59' – büntetőből)
- Club Brugge-Lens 3-0 (Vanaken 45+3', Seys 50', Forbs 72')
- Inter-Sahtar Donyeck 1-0 (Carlos Augusto 77')
- Sporting-LASK 2-3 (Suárez 5' – büntetőből és 89', illetve Lang 15', Kalajdzic 63', Danek 68')