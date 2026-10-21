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Kylian Mbappé nevetésben tört ki a mérkőzés második gólját követően. Orbán Willinek és társainak viszont nem sok oka volt az örömre a Real Madrid-RB Leipzig BL-mérkőzésen, amelyen a királyi gárda magabizos 4-1-es sikert aratott.

Újabb magyar válogatott labdarúgó lépett pályára a legrangosabb európi kupasorozatban. Orbán Willi a vendég csapat kezdőcsapatában kapott helyet a szerda esti Real Madrid-RB Leipzig Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Sok örömben viszont nem volt része, miután csapata 4-1-s vereséget szenvedett – a királyi gárda játékosainak annál inkább. Kylian Mbappé arcáról le sem lehetett törölni a mosolyt, sőt, a második gól után egészen konkrétan nevetésben tört ki.

Orbán Willi és Kylian Mbappé a Real Madrid-RB Leipzig mérkőzésen
Orbán Willi és Kylian Mbappé a Real Madrid-RB Leipzig mérkőzésen
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP
  • Real Madrid-RB Leipzig (Bajnokok Ligája)
  • 4-1 (Bernardo Silva 44', Arda Güler 52', Mbappé 83', Diomande 87', illetve Gomis 85')

Mbappé nevetében tört ki a Real Madrid-RB Leipzig meccsen

A Real Madrid kezdte jobban a mérkőzést, de Arda Güler beadását előbb kifejelték a lipcsei védők, majd a középre tett labdája anélkül ment el keresztbe a kapu előtt, hogy bárki hozzért volna. Az RB Leipzig első nagy helyzetére csaknem félórát kellett várni, de Thibaut Courtois bravúrral védte Romulo Cardoso tizenhatoson belülről leadott lövését. Három perccel később a másik oldalon Maarten Vanvedrvoordt pedig Vinícius Júniur távoli próbálkozását hárította.

A 44. percben már a belga kapus is tehetetlen volt: bár Arda Güler lövése még elakadt a lábaiban, Bernardo Silva közvetlen közelről kapuba juttatta a labdát – megszerezve a vezetést a Real Madridnak.

Amilyen jól zárta az első félidőt, ugyanúgy kezdte a második játékrészt a Real Madrid.

Az 52. percben Kylian Mbappé fejelt kapura, a találatot viszont végül Arda Gülernek könyvelték el, mert a gólvonalon még hozzáért a labdához – megduplázva ezzel a hazai csapat előnyét.

A gólöröm közben a francia nevetésben tört ki, méghozzá a török irányába mosolygott nagyokat – hogy ez a gólszerző kilétének szólt vagy egymás ugratásával kapcsolatban történt, az nem derült ki.

Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler (R) celebrates scoring his team's second goal with Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe during their UEFA Champions League first round day 3 football match between Real Madrid CF and RB Leipzig at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 21, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Kylian Mbappé nevetésben tört ki a Real Madrid második gólja után
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Az utolsó tíz percben aztán három gól is esett.

Előbb Kylian Mbappénak iratkozott fel hivatalosan is a gólszerzők közé, amikor a 83. percben messziről a kapuba tekerte a labdát. Két perccel később Tidiam Gomis szépített az RB Leipzignek egy kontratámadást követően. Három perccel a rendes játékidő vége előtt pedig a csereként beállt Yan Diomande állította be a 4-1-es végeredményt korábbi csapata ellen.

 

A Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának további eredményei:

  • Como-Manchester United 4-1 (Paz 2' és 57', Douvikas 49', Ramon 76', illetve Zirkzee 90+1')
  • Lille-Galatasaray 2-4 (Diaoune 2' és 39', illetve Akgün 2', Batrakov 44', Ozer 52' – öngól, Osimhen 61')
  • Aston Villa-Viking 3-1 (Barkley 23', Buendia 37' – büntetőből, Heggheim 62' – öngól, illetve Christiansen 84')
  • Bayern München-Arsenal 2-2 (Davies 35', Kane 61' – büntetőből, illetve Eze 25', Rice 82')
  • Betis-Feyenoord 1-0 (Isco 59' – büntetőből)
  • Club Brugge-Lens 3-0 (Vanaken 45+3', Seys 50', Forbs 72')
  • Inter-Sahtar Donyeck 1-0 (Carlos Augusto 77')
  • Sporting-LASK 2-3 (Suárez 5' – büntetőből és 89', illetve Lang 15', Kalajdzic 63', Danek 68')

 

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