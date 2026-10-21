Újabb magyar válogatott labdarúgó lépett pályára a legrangosabb európi kupasorozatban. Orbán Willi a vendég csapat kezdőcsapatában kapott helyet a szerda esti Real Madrid-RB Leipzig Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Sok örömben viszont nem volt része, miután csapata 4-1-s vereséget szenvedett – a királyi gárda játékosainak annál inkább. Kylian Mbappé arcáról le sem lehetett törölni a mosolyt, sőt, a második gól után egészen konkrétan nevetésben tört ki.

Orbán Willi és Kylian Mbappé a Real Madrid-RB Leipzig mérkőzésen

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Real Madrid-RB Leipzig (Bajnokok Ligája)

4-1 (Bernardo Silva 44', Arda Güler 52', Mbappé 83', Diomande 87', illetve Gomis 85')

Mbappé nevetében tört ki a Real Madrid-RB Leipzig meccsen

A Real Madrid kezdte jobban a mérkőzést, de Arda Güler beadását előbb kifejelték a lipcsei védők, majd a középre tett labdája anélkül ment el keresztbe a kapu előtt, hogy bárki hozzért volna. Az RB Leipzig első nagy helyzetére csaknem félórát kellett várni, de Thibaut Courtois bravúrral védte Romulo Cardoso tizenhatoson belülről leadott lövését. Három perccel később a másik oldalon Maarten Vanvedrvoordt pedig Vinícius Júniur távoli próbálkozását hárította.

A 44. percben már a belga kapus is tehetetlen volt: bár Arda Güler lövése még elakadt a lábaiban, Bernardo Silva közvetlen közelről kapuba juttatta a labdát – megszerezve a vezetést a Real Madridnak.

Amilyen jól zárta az első félidőt, ugyanúgy kezdte a második játékrészt a Real Madrid.

Az 52. percben Kylian Mbappé fejelt kapura, a találatot viszont végül Arda Gülernek könyvelték el, mert a gólvonalon még hozzáért a labdához – megduplázva ezzel a hazai csapat előnyét.

A gólöröm közben a francia nevetésben tört ki, méghozzá a török irányába mosolygott nagyokat – hogy ez a gólszerző kilétének szólt vagy egymás ugratásával kapcsolatban történt, az nem derült ki.

Kylian Mbappé nevetésben tört ki a Real Madrid második gólja után

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Az utolsó tíz percben aztán három gól is esett.

Előbb Kylian Mbappénak iratkozott fel hivatalosan is a gólszerzők közé, amikor a 83. percben messziről a kapuba tekerte a labdát. Két perccel később Tidiam Gomis szépített az RB Leipzignek egy kontratámadást követően. Három perccel a rendes játékidő vége előtt pedig a csereként beállt Yan Diomande állította be a 4-1-es végeredményt korábbi csapata ellen.