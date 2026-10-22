A Real Madrid-RB Leipzig Bajnokok Ligája-találkozón érvényesült a papírforma. José Mourinho együttese végig fölényben játszott, és végül 4-1-es sikert aratott, így továbbra is százszázalékos mérleggel áll a BL-alapszakaszban. A meccsen Kylian Mbappé szerezte a harmadik Real-gólt, majd az a Yan Diomandé is betalált, aki nyáron éppen a lipcseiektől igazolt rekordösszegért Madridba.

A Real Madrid-RB Leipzig meccset Willi Orbán végigjátszotta, Kylian Mbappé pedig gólt lőtt

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: Real Madrid-RB Leipzig 4-1 (1-0)

gól: Silva (43.), Güler (52.), Mbappé (83.), Diomande (87.), illetve Gomis (85.)

Real Madrid-RB Leipzig: Willi Orbán nem kertelt

A lipcsei csapat a hétvégén 6-1-es vereséget szenvedett a Bayern Münchentől, így nem a legjobb lelkiállapotban készühetett a Real elleni BL-rangadóra. A német együttes ezúttal jobban futballozott, ám a pontszerzésre nem volt esélye.

„Ez egy tisztességes teljesítmény volt. Sok mindent meg tudtunk valósítani abból, amit elterveztünk, különösen az első félidőben.

Ha itt bármit is el akarsz érni, akkor könyörtelenül ki kell használnod a helyzeteidet. Sajnos mi ezt nem tettük meg. Végül a Real minősége döntött”

– értékelt a mérkőzés után a lipcseiek magyar válogatott védője, Willi Orbán.

Real Madrid-RB Leipzig: Kylian Mbappé szerint jó, ha Vinícius szomorú

Mbappé is nyilatkozott a sajtónak, a Real francia klasszisát a 70. percben lecserélt Vinícius Júniorról kérdezték. A La Ligában négy meccsre eltiltott brazilnak nem ment a játék, majd szomorúan bandukolt le a pályáról, amikor Mourinho lehívta.

Viníciusnak nem ment a játék, a helyére becserélt Diomandé viszont bombagólt lőtt

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Rendben van. Jó, hogy Vinícius szomorú,

mert sokat akar adni a csapatnak és a szurkolóknak. Nyugodtnak kell maradnia, és büszkének kell lennie arra, aki. Nagyszerű játékos, kiváló képességekkel” – szúrt oda és méltatta egyszerre csapattársát Mbappé.

A Realra a hétvégi bajnoki fordulóban a Barcelona elleni, idegenbeli El Clásico vár, míg a Leipzig az Elversberg együttesét fogadja majd a Bundesligában.