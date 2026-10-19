A Real Madrid-Sevilla mérkőzés 4-1-es hazai győzelemmel ért véget, ám a mérkőzés nagy visszhangot kapott a vitatott bírói ítéletek miatt. Az ellenfél edzője, Luis García Plaza szerint csapatát megfosztották egy emberelőnytől, a tréner úgy véli, a játékosát lekönyöklő Arda Gülert ki kellett volna állítani az első félidőben.

Arda Güler gólt lőtt a Real Madrid-Sevilla meccsen, de nem csak ezért került a figyelem középpontjába

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

La Liga, 9. forduló:

Real Madrid-Sevilla 4-1

Barcelonában is felháborodtak a Real Madrid-Sevilla meccs miatt

A Sevilla edzője súlyos vádakkal állt elő a meccs után, szerinte a videobíró azért nem avatkozott közbe Güler könyökösénél, mert a liga nem akarta, hogy a Real kilencpontos hátránnyal utazzon Barcelonába, a hétvégi El Clásicóra. Természetesen a katalán sajtó is foglalkozott a meccsen történtekkel, a Mundo Deportivo hosszabb cikket hozott le, amelyben rablást emlegetett a Real győzelme kapcsán.

A lap szerint Gülert le kellett volna zavarni a pályáról, így a 30. percben nem is szerezhetett volna vezetést.

A katalánok azt is szóvá tették, hogy a hazaiak második gólja – amit Kylian Mbappé látványos megmozdulást követően lőtt – előtt történt egy szabálytalanság Robbie Ure-ral szemben, amit a bíró nem fújt le.

Kylian Mbappé két gólt lőtt, az elsőt szabálytalanság előzhette meg

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Barcelonában José Mourinhót is kritizálták

A Mundo Deportivo a La Liga elnöke, Javier Tebas és a Real közti konfliktust is megemlítette. Ennek folyományaként a madridiak lemondásra szólították fel a bajnokság elnökét, amiért az a náci propagandához hasonlította a fővárosi klub televíziós csatornájának tevékenységét.

A katalán sajtó José Mourinhóba is belerúgott, mondván a portugál edző gyakran a pályán kívül próbálja meg elérni azt, amit csapatával a pályán nem tud.

A lap felhozta a 2010-es évek elejét, amikor Mourinho heves csatározásokat folytatott a Barca akkori edzőjével, Pep Guardiolával.

José Mourinho körül gyakran forr a levegő

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A Barcelona-Real Madrid rangadót vasárnap 21 órától rendezik a Camp Nou Stadionban. Az El Clásico esélyese a katalán együttes, amely kilenc forduló elteltével hibátlan mérleggel, hat pontos előnnyel vezeti a bajnokságot a jelenleg harmadik Real előtt.

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