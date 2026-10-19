A Real Madrid Kylian Mbappé duplájával, valamint Arda Güler és Yan Diomande góljával 4–1-re legyőzte a Sevillát a La Liga kilencedik fordulójában. José Mourinho együttese ezzel hat pontra csökkentette hátrányát a listavezető Barcelonával szemben, ám a találkozó után elsősorban egy vitatott játékvezetői döntés szolgáltatta a beszédtémát.

Az ellenfél szerint a Real Madrid megúszott egy kiállítást

Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP

A 24. percben, egy labda nélküli párharc során Peque megragadta Güler mezét, mire a Real Madrid török középpályása hátrafelé lendítette a könyökét, a Sevilla játékosa pedig a földre került. A vendégek szerint Güler arcon könyökölte ellenfelét, ezért azonnali kiállítást követeltek, a játékvezető azonban nem büntette meg a madridi futballistát, aki néhány perccel később megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A Sevilla edzője kemény vádakat fogalmazott meg

A Real Madrid–Sevilla összecsapás lefújása után Luis García Plaza rendkívül indulatosan értékelte a történteket, és élesen bírálta a videóbíró működését.

Miért nem hívta ki a VAR a játékvezetőt? Talán azért, hogy a Real Madrid ne kilencpontos hátránnyal érkezzen az el Clásicóra. Ez egy teljesen egyértelmű videóbírós eset, fel vagyunk háborodva

– fakadt ki a Sevilla vezetőedzője, aki szerint a mérkőzés már az első félidő közepén egészen más fordulatot vehetett volna.

„A 25. perctől tizenegy a tíz ellen kellett volna játszanunk. Megfosztottak minket ettől a lehetőségtől. Elképesztő! Elismerem, hogy tizenegy a tizenegy ellen a Real Madrid megérdemelte a győzelmet, de egy másik mérkőzést kellett volna játszanunk” – jelentette ki a spanyol szakember.

A sevillai edző a három spanyol sztárcsapatnak is odaszúrt, amikor úgy fogalmazott, hogy a Real Madrid, a Barcelona és az Atlético Madrid panaszkodik a legtöbbet a játékvezetésre, miközben szerinte éppen nekik lenne erre a legkevesebb okuk.

Mourinho is reagált a Real Madrid körüli botrányra

A madridiak vezetőedzője a sajtótájékoztatón visszautasította a Sevilla panaszait. José Mourinho elmondta, hogy stábjával többször is megvizsgálta a vitatott jelenetet, de nem talált olyan felvételt, amely egyértelműen bizonyította volna a szabálytalanságot.