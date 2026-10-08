Toni Kroos a 2024-es, németországi Európa-bajnokság után vonult vissza, de azóta sem szakadt el a futballtól. A Real Madrid legendás középpályása Boadillában működteti saját akadémiáját, ahol részt vesz a fiatalok képzésében, így a visszavonulása után sem távolodott el a sportágtól.

Toni Kroos az utolsó szezonjában BL-t nyert a Real Madriddal

Fotó: Burak Akbulut / Anadolu via AFP

Kroost az utóbbi években többször is szóba hozták a Real Madrid csapatával, most azonban úgy tűnik, valóban készen áll a visszatérésre.

A Real Madrid legendája edzőként térhet vissza?

Bár a jelenlegi képesítésével akár már egy harmadosztályú csapatot is irányíthatna, Kroos nem akarja elsietni az edzősködést.

A madridi klubnál már tavaly tavasszal is felvetődött Kroos visszatérése. A német legenda egyeztetett is erről José Ángel Sánchez vezérigazgatóval, de végül nem találták meg számára azt a megfelelő szerepet, amelyben érdemi munkát végezhetett volna a Real Madridnál.

Toni Kroos ennek ellenére rendkívül kötődik a Real Madridhoz, visszavonulása után pedig hangsúlyozta, hogy egy napon mindenképpen szeretne visszatérni.

A Real Madrid jelentése számomra mindig ugyanaz marad. Egy hosszú, nagyszerű, sikeres és szeretettel teli időszak volt a Real Madriddal. Mindig így lesz. Mindig közel állok majd a Realhoz, ez kétségtelen. Mindig kiállok majd a Real mellett. Ez a kapcsolat egyszerűen túl szoros ahhoz, hogy megváltozzon”

– mondta a német legenda egy korábbi podcastműsorban.

Kroos már jelezte a Spanyol Labdarúgó-szövetségnek, hogy érdeklődik a profi futballisták számára fenntartott edzőképzés iránt, amelyre a 2027/28-as idényben kerül sor. Kroos számára a következő lépés az edzősködés lehet. A profi játékosok számára biztosított gyorsított képzési rendszernek köszönhetően a német már jelenlegi tapasztalatával is jelentős előnyből indul. A képzés sikeres elvégzésével megszerezhető A-licenc lehetővé teszi, hogy az edző bármely osztályban szereplő csapatot irányítson.

Az idei szezon képzésére – amelyre az UEFA mindössze 20 helyet engedélyezett – a legmagasabb szinten játszó korábbi futballisták nem jelentkezhettek.