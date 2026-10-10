Különleges mérkőzés várt Gulácsi Péterre a spanyol La Liga nyolcadik fordulójában, hiszen a nyáron az RB Leipzigtől a Villarrealhoz igazolt magyar válogatott kapus a Santiago Bernabéu Stadionban, a Real Madrid ellen lépett pályára. A 36 éves játékos korábban háromszor találkozott a királyi gárdával a Bajnokok Ligájában: a lipcseiekkel két vereség és egy döntetlen volt a mérlege, így negyedik próbálkozásra igyekezett megszerezni első győzelmét a spanyol sztárcsapat ellen.
A házigazda Real Madrid számára különösen nagy jelentősége volt az összecsapásnak: José Mourinho együttese az Atlético Madrid elleni derbivereséget követően egyre nagyobb hátrányba került a bajnoki címért zajló versenyfutásban. A listavezető Barcelona ráadásul szombaton 3–0-ra legyőzte a Getafét, így sorozatban nyolcadik bajnokiját is megnyerte, és a madridiak mérkőzése előtt már kilenc ponttal vezette a tabellát José Mourinho együttese előtt.
A portugál vezetőedző meglepetésre a kispadra ültette Vinícius Júniort, akinek a helyén a nyáron szerződtetett Yan Diomande kapott lehetőséget. A Villarreal ezzel szemben abban bízott, hogy Gulácsi vezetésével megszakíthatja a Real Madrid elleni rossz sorozatát, és a szezonban először kapott gól nélkül zárhat egy bajnoki mérkőzést.
Real Madrid–Villarreal: gól nélküli első félidő
A mérkőzés első nagyobb helyzetét a Real Madrid alakította ki: a hetedik percben Arda Güler emelése után Álvaro Carreras centerezett, Kylian Mbappé pedig hét méterről kapásból a kapufát találta el. Nem sokkal később Diomande is veszélyesen tört be a büntetőterületre, ám Alex Freeman az utolsó pillanatban szerelte az elefántcsontparti támadót.
A 21. percben aztán Gulácsi mutatott be hatalmas védést. Trent Alexander-Arnold mintegy ötvenméteres indítással játszotta meg Mbappét, aki egy visszacsellel becsapta Pau Navarrót, majd hét méterről kapura lőtt. A magyar kapus azonban remekül helyezkedett, állva maradt, és kiütötte a francia világsztár közeli próbálkozását.
A Villarreal igyekezett hosszabb időszakokra megtartani a labdát, de a vendégek támadásaiból hiányzott az átütőerő. Alberto Moleiro távoli lövése a kapu fölé szállt, míg a másik oldalon Jude Bellingham próbálkozását Freeman blokkolta. Az első félidő hajrájában Renato Veiga fejese elkerülte Thibaut Courtois kapuját, Ibrahima Konaté pedig egy szöglet után fejelt fölé. A madridiak legnagyobb lehetőségeit Mbappé alakította ki, Gulácsi azonban a szünetig megőrizte kapujának érintetlenségét.
Gulácsi Péter hiába védett bravúrosan, Vinícius Júnior kiállítása sem segített
A második félidőre Mourinho változtatott a csapatán, majd az 52. percben Vinícius Júniort is pályára küldte Alexander-Arnold helyére. Federico Valverde ezzel visszahúzódott a védelem jobb oldalára, Diomande pedig átkerült a másik szélre. A Real Madrid támadójátéka egyre veszélyesebbé vált, de a Villarreal sem mondott le a gólszerzésről. Pape Gueye két távoli lövéssel is próbára tette Courtois-t, aki mindkétszer hárítani tudott.
A 63. percben azonban megtört a jég, és a madridiak megszerezték a vezetést. Valverde a jobb oldalról befelé húzódva remek ütemben ugratta ki Diomandét, aki a büntetőterületen belül átvette a labdát, majd egy fordulat után 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, Gulácsinak ezúttal esélye sem volt a hárításra (1–0). Az asszisztens először lest jelzett, a VAR-vizsgálat azonban megállapította, hogy szabályos találat született, így az elefántcsontparti támadó megszerezte első gólját a Real Madrid színeiben.
A vezetés megszerzése után újabb nagy helyzetet dolgoztak ki a hazaiak. A 69. percben Vinícius került szembe Gulácsival, a magyar kapus azonban megakadályozta, hogy a brazil elpasszolja mellette a labdát. Az akció folytatásában Mbappé az üres kapu fölé lőtt, ám az egész jelenetet lesállás előzte meg.
Néhány perccel később aztán egészen elképesztő fordulat következett: Bellingham a bal oldalon tört előre, majd az alapvonal közeléből visszagurított Viníciusnak, aki hét méterről a kapuba lőtt. A Real Madrid játékosai már a második találatot ünnepelték, amikor a VAR közbeszólt: a visszajátszásokon látszott, hogy a brazil támadó a gólt megelőző támadás elején a hajánál fogva rántotta vissza Nathan Salibát.
Isidro Díaz de Mera játékvezető a pálya szélén visszanézte a történteket, majd érvénytelenítette a gólt, Viníciusnak pedig piros lapot mutatott fel. A brazil sztár dühödten tiltakozott, a feszült jelenetek során csapattársainak is közbe kellett lépniük, hogy megnyugtassák. A spanyol AS beszámolója szerint a súlyos szabálytalanság miatt Vinícius két-három mérkőzéses eltiltásra is számíthat, amivel a Barcelona elleni rangadója is veszélybe került.
A kiállítás után az emberelőnybe kerülő Villarreal megpróbálta kihasználni a váratlan lehetőséget. A 76. percben Carlos Romero kilenc méterről a jobb felső sarkot célozta meg, de Courtois bravúrral a léc fölé tolta a labdát. Két perccel később a másik kapunál ismét Gulácsié volt a főszerep: Valverde tökéletes indításával Mbappé ziccerbe került, ám a magyar válogatott kapus a jobb lábával hatalmasat védett a kilenc méterről érkező lövésnél.
A hajrában a tíz emberrel futballozó Real Madrid egyre inkább az eredmény megtartására összpontosított, miközben a Villarreal támadói nehezen találtak utat a madridi kapuig. A 88. percben Georges Mikautadze 12 méterről próbálkozott, Courtois azonban könnyedén védett. A hétperces hosszabbításban is kitartott a hazaiak előnye, így José Mourinho együttese végül 1–0-ra győzött, és hat pontra csökkentette hátrányát a listavezető Barcelonával szemben.
Gulácsi a vereség ellenére a Villarreal egyik legjobbja volt, két nagy bravúrral akadályozta meg Mbappé gólszerzését, Diomande pontos lövésénél pedig tehetetlennek bizonyult. A magyar kapus így negyedik próbálkozásra sem tudta legyőzni a Real Madridot, amely sorozatban ötödik bajnoki sikerét aratta a Villarreal ellen.