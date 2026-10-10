Különleges mérkőzés várt Gulácsi Péterre a spanyol La Liga nyolcadik fordulójában, hiszen a nyáron az RB Leipzigtől a Villarrealhoz igazolt magyar válogatott kapus a Santiago Bernabéu Stadionban, a Real Madrid ellen lépett pályára. A 36 éves játékos korábban háromszor találkozott a királyi gárdával a Bajnokok Ligájában: a lipcseiekkel két vereség és egy döntetlen volt a mérlege, így negyedik próbálkozásra igyekezett megszerezni első győzelmét a spanyol sztárcsapat ellen.

Vinícius Júnior butasága ellenére nyerni tudott a Real Madrid

Fotó: Oscar del Pozo/AFP

A házigazda Real Madrid számára különösen nagy jelentősége volt az összecsapásnak: José Mourinho együttese az Atlético Madrid elleni derbivereséget követően egyre nagyobb hátrányba került a bajnoki címért zajló versenyfutásban. A listavezető Barcelona ráadásul szombaton 3–0-ra legyőzte a Getafét, így sorozatban nyolcadik bajnokiját is megnyerte, és a madridiak mérkőzése előtt már kilenc ponttal vezette a tabellát José Mourinho együttese előtt.

A portugál vezetőedző meglepetésre a kispadra ültette Vinícius Júniort, akinek a helyén a nyáron szerződtetett Yan Diomande kapott lehetőséget. A Villarreal ezzel szemben abban bízott, hogy Gulácsi vezetésével megszakíthatja a Real Madrid elleni rossz sorozatát, és a szezonban először kapott gól nélkül zárhat egy bajnoki mérkőzést.

Real Madrid–Villarreal: gól nélküli első félidő

A mérkőzés első nagyobb helyzetét a Real Madrid alakította ki: a hetedik percben Arda Güler emelése után Álvaro Carreras centerezett, Kylian Mbappé pedig hét méterről kapásból a kapufát találta el. Nem sokkal később Diomande is veszélyesen tört be a büntetőterületre, ám Alex Freeman az utolsó pillanatban szerelte az elefántcsontparti támadót.

A 21. percben aztán Gulácsi mutatott be hatalmas védést. Trent Alexander-Arnold mintegy ötvenméteres indítással játszotta meg Mbappét, aki egy visszacsellel becsapta Pau Navarrót, majd hét méterről kapura lőtt. A magyar kapus azonban remekül helyezkedett, állva maradt, és kiütötte a francia világsztár közeli próbálkozását.

A Villarreal igyekezett hosszabb időszakokra megtartani a labdát, de a vendégek támadásaiból hiányzott az átütőerő. Alberto Moleiro távoli lövése a kapu fölé szállt, míg a másik oldalon Jude Bellingham próbálkozását Freeman blokkolta. Az első félidő hajrájában Renato Veiga fejese elkerülte Thibaut Courtois kapuját, Ibrahima Konaté pedig egy szöglet után fejelt fölé. A madridiak legnagyobb lehetőségeit Mbappé alakította ki, Gulácsi azonban a szünetig megőrizte kapujának érintetlenségét.