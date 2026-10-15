Vinícius Júnior a Villarreal elleni bajnokin a kiállítás sorsára jutott, miután erőteljesen meghúzta ellenfele, Nathan Saliba haját. A Real Madrid brazil sztárja meg is kapta ezért a súlyos büntetést: az AS Roma elleni meccs előtt derült ki, hogy négy mérkőzésről eltiltották Spanyolországban, így az októberi El Clásicón sem léphet pályára. Vinícius a szerdai BL-találkozón kezdett, ám José Mourinho elégedetlen volt vele, ezért már az 59. percben lecserélte.

Vinícius Júnior az AS Roma-Real Madrid meccsen is szenvedett

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

AS Roma-Real Madrid: Vinícius Júnior dühös volt

A Real a brazil sztár lecserélésekor még 3-1-es hátrányban volt, de ezt követően felpörgött, és végül 4-3-ra megnyerte a rangadót az olasz fővárosban. A meccs után Vinícius az eltiltásáról is beszélt, és arról is szót ejtett, hogy dühös volt, amiért Mourinho lecserélte.

„Nem emlékszem olyan játékosra, aki négymeccses eltiltást kapott volna. Megpróbáltam elhúzódni az előttem lévő játékostól, végül beleakadtam a hajába. Természetes, hogy dühös vagyok, amikor lecserélnek,

hiszen mindig minden mérkőzésen játszani akarok. Tisztában vagyok azzal, milyen formában vagyok, és hogyan futballozom. Azért vagyok itt, hogy segítsem a csapatot, és néha le kell jönnöm a pályáról, hogy mások is lehetőséget kapjanak, és megváltoztassák a játék menetét” – mondta a brazil, akinek a helyére beálló Endrick remek teljesítménnyel járult hozzá a Real fordításához.

José Mourinho nem volt elégedett Vinícius játékával

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Vinícius Júnior szerint sokan kinevették, amikor a Realhoz került

Mourinho elégedetlen volt a brazillal, aki értetlenkedve vette tudomásul, hogy a portugál téner lecserélte. A 26 éves támadó arról is beszélt, hogy amikor a Realhoz került sokan nem hittek benne, ám ő elhallgattatta a kétkedőket.

„Amikor 18 éves voltam, sokan kinevettek, és azt mondták, nem fogok gólokat szerezni. Ma már több mint száz gólt szereztem ebben a mezben, és rengeteg trófeát nyertem,

amelyek felsorolására nincs is szükség. Most nehéz időszakot élek át, de tovább kell dolgoznom. Biztos vagyok benne, hogy a jó sorozat visszatér, és a gólok is újra jönni fognak” – jelentette ki Vinícius, hozzátéve, hogy rosszul éli meg, amikor a saját szurkolói kifütyülik.