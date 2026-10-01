Robbie Keane májusban, nem sokkal azután távozott a Ferencvárostól, hogy a csapat egy ponttal lemaradt az ETO mögött a bajnoki címről. Az ír edző hónapokig nem beszélt részletesen a döntéséről, a Nemzeti Sportnak adott interjújában azonban most először árulta el, mi vezetett a búcsúhoz.

Robbie Keane mentálisan elfáradt, egy ideig nem tervez munkát vállalni

Fotó: AFP

„Abszolút nem hiányzik a napi munka. Mielőtt eljöttem a Ferencvárostól, az elmúlt három évben szinte folyamatosan dolgoztam. Az edzői szakma olyan, hogy a nap huszonnégy órájában észnél kell lenni. Folyamatos stressz, megfeszített idegállapot. Most jólesik pihenni” – mondta Keane, aki arra a kérdésre, mentálisan elfáradt-e, egyértelmű választ adott.

„Igen, lemerültem. Egy edzőnél vannak ilyen időszakok. Persze amikor edzőségre adtam a fejem, tisztában voltam ezzel. Sőt, a családom is tudja, nem könnyű élet az edzőké. Biztosan van, aki szüntelen képes dolgozni, aki nem stresszel rá a napi munkára, én nem ilyen vagyok. Most muszáj kiengedni a sok feszültséget” – fogalmazott a 146-szoros ír válogatott korábbi támadó.

Robbie Keane ezért távozott a Fraditól

Amikor a Nemzeti Sport konkrétan arról kérdezte, miért állt fel a Ferencváros kispadjáról, Keane először csak annyit mondott:

Túl sok minden történt a klubnál.

Ezután valamivel részletesebben is beszélt a háttérről, de pontos okokat továbbra sem nevezett meg.

„Nagyon jól éreztem magam a Ferencvárosnál, nagyszerű klub, Budapestet is a szívembe zártam. Ugyanakkor megváltoztak a klub lehetőségei, és úgy éreztem, jobb, ha távozom. Ilyen egyszerű. Ezt a fejezetet magamban lezártam” – árulta el Keane. Arra sem adott konkrét választ, hogy az elveszített bajnoki cím, az ötmagyaros központi ajánlás, a családjától távol töltött idő vagy egy magasabb szintű szakmai ambíció nyomott-e többet a latban.

Az ír szakember ugyanakkor hangsúlyozta, az FTC-hez szerződését egyáltalán nem bánta meg.

A Fradinál sem akartam félbehagyni, amit elkezdtem, de így alakult. Tényleg szerettem Magyarországot, az emberek kedvesek, a főváros gyönyörű. Ha visszatekerhetném az idő kerekét, újra igent mondanék a Fradi vezetőinek.

Keane azóta sem vállalt új munkát, bár állítása szerint lehetőségekből nem volt hiány. A Celtic és a Preston kispadjával is kapcsolatba hozták, jelenleg azonban Spanyolországban pihen a családjával.