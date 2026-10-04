Hérakleitosz ókori görög filozófus egyszer azt mondta: „Ugyanabba a folyóba kétszer nem léphet az ember.” Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo mégis képes volt erre a bravúrra, ugyanis a hétközi portugál válogatott mérkőzésen előadott hisztijét négy évvel ezelőtt már megcsinálta Manchesterben.

Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen

Fotó: Torbjorn Tande / DeFodi via Getty Images

Ronaldo a holland Erik ten Haggal való konfliktusa után lényegében kicsekkolt az európai topfutballból, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a jövőben már válogatott szinten sem láthatjuk a portugál legendát.

Véget ért Cristiano Ronaldo pályafutása?

A portugál válogatott hét közben 2–1-re legyőzte a norvég csapatot Oslóban, Cristiano Ronaldo azonban egy percet sem játszott a találkozón. A lefújás után a 41 éves legenda nem maradt a pályán a csapattársaival, hogy megköszönje a szurkolók támogatását, inkább beviharzott az öltözőbe.

Az eset után Jorge Jesus, a portugál válogatott nyáron kinevezett szövetségi kapitánya elmondta, hogy Ronaldo azért nem játszott, mert három nappal korábban 70 percet futballozott.

„A meccs előtt azt mondtam neki: nem teszlek be a kezdőbe, de pályára foglak küldeni” – mondta a szövetségi kapitány, aki aztán a találkozó alakulása miatt megváltoztatta elképzeléseit.

„Ilyen a futball. Olykor olyan helyzeteket diktál, amelyek miatt nem láttam indokoltnak egy középcsatár cseréjét. Ez a meccs nem igazán illett Cristiano játékának jellemzőihez” – tette hozzá.

Jorge Jesus az előző szezonban bajnoki címet nyert Szaúd-Arábiában Ronaldo edzőjeként

Fotó: Mohammed Saad / Anadolu via AFP

Egy nappal a mérkőzés után Cristiano Ronaldo robbantotta a bombát. A 41 éves legenda úgy döntött, távozik a portugál válogatott koppenhágai edzőtáborából. Az Instagramra posztolt közleményében azt írta, Jorge Jesus sajtótájékoztatója, majd Pedro Proença szövetségi elnökkel folytatott beszélgetése után hozta meg döntését, annak pontos okairól pedig később ígért részletes tájékoztatást.

Az ötszörös aranylabdásnál állítólag az verte ki a biztosítékot, hogy a norvégok elleni meccs után egyeztetett a szövetségi kapitánnyal, valamint a portugál szövetség elnökével a történtekről. Jesus a zárt körű megbeszélésen állítólag bocsánatot kért Ronaldótól, amiért közel fél órán át melegíttette anélkül, hogy pályára küldte volna. A hírek szerint a kapitány azt is megígérte, hogy a következő sajtótájékoztatón nyilvánosan elismeri a hibáját.