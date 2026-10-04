Hérakleitosz ókori görög filozófus egyszer azt mondta: „Ugyanabba a folyóba kétszer nem léphet az ember.” Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo mégis képes volt erre a bravúrra, ugyanis a hétközi portugál válogatott mérkőzésen előadott hisztijét négy évvel ezelőtt már megcsinálta Manchesterben.
Ronaldo a holland Erik ten Haggal való konfliktusa után lényegében kicsekkolt az európai topfutballból, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a jövőben már válogatott szinten sem láthatjuk a portugál legendát.
Véget ért Cristiano Ronaldo pályafutása?
A portugál válogatott hét közben 2–1-re legyőzte a norvég csapatot Oslóban, Cristiano Ronaldo azonban egy percet sem játszott a találkozón. A lefújás után a 41 éves legenda nem maradt a pályán a csapattársaival, hogy megköszönje a szurkolók támogatását, inkább beviharzott az öltözőbe.
Az eset után Jorge Jesus, a portugál válogatott nyáron kinevezett szövetségi kapitánya elmondta, hogy Ronaldo azért nem játszott, mert három nappal korábban 70 percet futballozott.
„A meccs előtt azt mondtam neki: nem teszlek be a kezdőbe, de pályára foglak küldeni” – mondta a szövetségi kapitány, aki aztán a találkozó alakulása miatt megváltoztatta elképzeléseit.
„Ilyen a futball. Olykor olyan helyzeteket diktál, amelyek miatt nem láttam indokoltnak egy középcsatár cseréjét. Ez a meccs nem igazán illett Cristiano játékának jellemzőihez” – tette hozzá.
Egy nappal a mérkőzés után Cristiano Ronaldo robbantotta a bombát. A 41 éves legenda úgy döntött, távozik a portugál válogatott koppenhágai edzőtáborából. Az Instagramra posztolt közleményében azt írta, Jorge Jesus sajtótájékoztatója, majd Pedro Proença szövetségi elnökkel folytatott beszélgetése után hozta meg döntését, annak pontos okairól pedig később ígért részletes tájékoztatást.
Az ötszörös aranylabdásnál állítólag az verte ki a biztosítékot, hogy a norvégok elleni meccs után egyeztetett a szövetségi kapitánnyal, valamint a portugál szövetség elnökével a történtekről. Jesus a zárt körű megbeszélésen állítólag bocsánatot kért Ronaldótól, amiért közel fél órán át melegíttette anélkül, hogy pályára küldte volna. A hírek szerint a kapitány azt is megígérte, hogy a következő sajtótájékoztatón nyilvánosan elismeri a hibáját.
Ez azonban nem történt meg. Jesus a nyilvánosság előtt kiállt a saját szakmai döntése mellett, hangsúlyozta, hogy ő a szövetségi kapitány, és egyetlen játékos sem változtathatja meg az elképzeléseit. A
Ha egy játékos húsz-harminc percig melegít, aztán mégsem áll be, senki sem boldog. Cristiano sem. De még Pelé vagy Maradona sem lett volna az. Egy játékos státusza nem jelent számára különleges jogokat. A státusz azt jelenti, hogy tiszteljük azt, amit a pályafutása során elért. Elmondom a játékosaimnak a tervet, aztán én hozom meg a döntéseket”
– közölte Jorge Jesus, aki kijelentette, hogy Ronaldo a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sem lesz kezdő.
Edu Aguirre, az El Chiringuito spanyol újságírója, aki közeli kapcsolatban áll Ronaldóval, azt mondta, hogy az ötszörös aranylabdás azt érezte, hogy a kapitány rajta keresztül akarta demonstrálni, ki irányítja a válogatottat.
Ronaldo tehát egy újabb be nem cserélés miatt kiverte a hisztit a portugál válogatottnál, ezzel pedig nagyon úgy tűnik, hogy lezárult a pályafutásának egy újabb olyan szakasza, amely még egy kicsit is a topfutballhoz kötötte.
Ronaldo nem először balhézott egy be nem cserélés miatt
Cristiano Ronaldo legmagasabb szinten jegyzett pályafutása már négy évvel ezelőtt véget ért, méghozzá kísértetiesen hasonló körülmények között. 2022 nyarán a holland Erik ten Hagot nevezték ki a Manchester United edzőjének, aki szinte azonnal összekülönbözött a portugál klasszissal.
Azon a nyáron Ronaldo folyamatosan csapatot keresett magának, mert a Bajnokok Ligájában akart futballozni, miközben a Manchester United csak a hatodik helyen végzett a Premier League-ben. Azonban egyik európai topcsapatnál sem tartottak igényt egy óriási fizetéssel rendelkező, 37 éves veteránra, így Ronaldónak maradnia kellett Manchesterben.
Az új edzőnek azzal sikerült bemutatkoznia, hogy a Rayo Vallecano elleni felkészülési mérkőzés közben hazament az Old Traffordról, miután lecserélték a szünetben.
Ronaldo ezt követően összekülönbözött a holland szakemberrel, és beharangozta, hogy hamarosan exkluzív interjút ad, amelyben mindenről beszámol majd. De mivel maradnia kellett Manchesterben, az interjút elnapolták.
A viselkedése ellenére Ronaldo megkapta a lehetőséget ten Hagtól, de a holland edző gyakran csak csereként küldte pályára a portugált, aki láthatóan elégedetlen volt a helyzetével. A bomba aztán 2022. október 19-én robbant, amikor a Manchester United 2–0-ra legyőzte a Tottenhamet az Old Traffordon, Ronaldo pedig csak a bemelegítésig jutott, pályára viszont nem került.
A mérkőzés lefújása előtt az ötszörös aranylabdás dühösen bevonult az öltözőbe.
Ezt követően végleg eltört valami Ronaldo és Erik ten Hag kapcsolatában, ami abban csúcsosodott ki, hogy a portugál sztár exkluzív interjút adott Piers Morgannek, amelyben gyakorlatilag elmondta, hogy ő tökéletes, a körülötte lévők pedig semmihez sem értenek.
Nem sokkal a botrányos interjú után a Manchester United szerződést bontott Cristiano Ronaldóval, aki korábban hangsúlyozta, hogy a legmagasabb szinten szeretne futballozni, ezért nem fog Szaúd-Arábiába szerződni. Azonban a Manchesterben mutatott viselkedése, valamint az óriási fizetése miatt csak a Közel-Keleten maradt lehetősége, így 2023 januárjában aláírt az Al-Nasszr csapatához, és kicsekkolt az európai topfutballból.
Most, az Oslóban lerendezett hisztije során ugyanez történt, csak válogatott szinten.
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