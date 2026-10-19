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Nem mindennapi büntetést kapott a portugálok ötszörös aranylabdás legendája. A 41 éves Cristiano Ronaldo 30 napos eltiltást, valamint 255 eurós (93 ezer forintos) pénzbírságot kapott, miután a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt távozott a portugál válogatott edzőtáborából.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hiába melegített, végül nem kapott lehetőséget Jorge Jesustól, a szövetségi kapitánytól. A támadó ezért a dánok elleni találkozó előtt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát.

Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen
Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen
Fotó: Torbjorn Tande / DeFodi via Getty Images

Az esetet követően a portugál szövetség fegyelmi eljárást indított Ronaldo ellen, és ideiglenesen felfüggesztette a válogatottbeli szereplését.

Visszatérhet Cristiano Ronaldo a válogatottba?

Cristiano Ronaldo büntetését a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) fegyelmi bizottsága (CD) hozta nyilvánosságra, miután a nem hivatásos labdarúgással foglalkozó részleg megvizsgálta az ötszörös aranylabdás ellen indított fegyelmi eljárást.

A portugál Bola által idézett fegyelmi határozat szerint a szövetség fegyelmi bizottsága 30 napos eltiltással és 255 eurós pénzbírsággal sújtotta Cristiano Ronaldót, miután megalapozottnak találta az ellene indított eljárásban megfogalmazott vádat. A határozat szerint a támadó szándékosan követett el fegyelmi vétséget, amelyért a szabályzatban meghatározott büntetést kapta. A döntés értelmében Ronaldo az eltiltás mellett 255 eurós pénzbírságot is köteles befizetni.

Mivel a portugál válogatott legközelebb csak november 14-én lép pályára, Ronaldo pedig a szeptember 30-án, a Koppenhágában rendezett Dánia elleni találkozót megelőző napon követte el a fegyelmi vétséget, a 41 éves klasszis pályára léphetne a november 14-i, Lisszabonban rendezendő Dánia elleni mérkőzésen, valamint a november 17-i, Wales elleni találkozón is.

Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Galéria: Ronaldo 6678 nap után kispadozott végig egy meccset a válogatottban
Fotó: Torbjorn Tande, Getty Images, Cornelius Poppe, Patrick Hertzog, AFP
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Cristiano Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen

A döntés így Jorge Jesus szövetségi kapitány kezében van: neki kell eldöntenie, hogy behívja-e a válogatottba a szaúdi Al-Nasszr támadóját, aki nélkül a nemzeti csapat remekül szerepelt az elmúlt mérkőzéseken.

Cristiano Ronaldo egyébként a nyilvánosság előtt is jelezte, hogy a most kihirdetett büntetés letöltése után készen áll ismét magára ölteni a portugál válogatott mezét.

Pedro Proenca, a szövetség elnöke eközben több alkalommal is hangsúlyozta, hogy Ronaldónak vissza kell térnie a válogatottba.

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