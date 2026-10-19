Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen hiába melegített, végül nem kapott lehetőséget Jorge Jesustól, a szövetségi kapitánytól. A támadó ezért a dánok elleni találkozó előtt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát.

Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen

Fotó: Torbjorn Tande / DeFodi via Getty Images

Az esetet követően a portugál szövetség fegyelmi eljárást indított Ronaldo ellen, és ideiglenesen felfüggesztette a válogatottbeli szereplését.

Visszatérhet Cristiano Ronaldo a válogatottba?

Cristiano Ronaldo büntetését a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) fegyelmi bizottsága (CD) hozta nyilvánosságra, miután a nem hivatásos labdarúgással foglalkozó részleg megvizsgálta az ötszörös aranylabdás ellen indított fegyelmi eljárást.

A portugál Bola által idézett fegyelmi határozat szerint a szövetség fegyelmi bizottsága 30 napos eltiltással és 255 eurós pénzbírsággal sújtotta Cristiano Ronaldót, miután megalapozottnak találta az ellene indított eljárásban megfogalmazott vádat. A határozat szerint a támadó szándékosan követett el fegyelmi vétséget, amelyért a szabályzatban meghatározott büntetést kapta. A döntés értelmében Ronaldo az eltiltás mellett 255 eurós pénzbírságot is köteles befizetni.

Mivel a portugál válogatott legközelebb csak november 14-én lép pályára, Ronaldo pedig a szeptember 30-án, a Koppenhágában rendezett Dánia elleni találkozót megelőző napon követte el a fegyelmi vétséget, a 41 éves klasszis pályára léphetne a november 14-i, Lisszabonban rendezendő Dánia elleni mérkőzésen, valamint a november 17-i, Wales elleni találkozón is.