Miután a portugál válogatott a dániai Nemzetek Ligája-meccs után hazaérkezett Portóba, a nemzeti csapat szurkolói komoly adok-kapokba keveredtek egymással Cristiano Ronaldo megítélése miatt.

Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen

Fotó: Torbjorn Tande / DeFodi via Getty Images

Miután a portugál játékosok elhagyták a Francisco Sá Carneiro repülőtér terminálját, elindultak a csapatbusz felé. A séta azonban nem volt zökkenőmentes, ugyanis egy szurkoló magából kikelve szidalmazta Jorge Jesus szövetségi kapitányt, akinek a döntése miatt az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo távozott a nemzeti csapattól.

„Annyit sem érsz, mint egy csiga. Szégyen vagy, ember. Akkora az egód, mint az Eiffel-torony! Annyit sem érsz, mint a piszok Cristiano Ronaldo kis lábujjkörme alatt. Semmit sem érsz! Ő minden idők legnagyobb portugál sportolója! Térj már észhez! Tarts még egy sajtótájékoztatót, ahol elmondod, hogy te vagy a legnagyobb! Ma felteszlek a Clérigos-torony tetejére, hogy még jobban felfúvódjon az egód!” – hallható a Bola videójában a szurkoló, aki válogatott sértéseket vágott a szövetségi kapitány fejéhez.

A chegada da Seleção Nacional ao Porto ficou marcada por momentos de forte tensão, insultos dirigidos ao selecionador e trocas de acusações entre adeptos.



Foi mesmo necessária a intervenção das forças policiais para conter os ânimos.#cristianoronaldo #JorgeJesus #Portugal pic.twitter.com/rewFwEYhOG — A BOLA (@abolapt) October 2, 2026

Cristiano Ronaldo visszatérhet a válogatottba?

A pattanásig feszült helyzet azonban nemcsak a Jorge Jesust ért kritikák miatt alakult ki. Egy másik szurkoló ugyanis arról kezdett beszélni, hogy Cristiano Ronaldo már nincs a portugál válogatott hasznára, véleménye pedig heves szóváltást váltott ki a szurkolók között.

Jorge Jesus az előző szezonban bajnoki címet nyert Szaúd-Arábiában Ronaldo edzőjeként

Fotó: Mohammed Saad / Anadolu via AFP

Ahogy egyre fokozódtak az indulatok, a helyszínen tartózkodó rendőröknek azonnal közbe kellett lépniük. Szétválasztották a vitázó szurkolókat, majd megpróbálták lecsillapítani a kedélyeket, valamint biztosították a csapatbusz útját a portói edzőtábor felé.

A történetnek még egész biztosan lesz folytatása, már csak azért is, mert állítólag a portugál szövetségnél azon dolgoznak, hogy meggyőzzék Ronaldót a visszatérésről. Az ötszörös aranylabdás válogatottól való távozása ugyanis az egész országot megrázta.