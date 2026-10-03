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Cristiano Ronaldo távozása miatt továbbra is forr a levegő a portugál válogatott körül. A csapat portói hazatérése után a repülőtéren elszabadultak az indulatok, Jorge Jesus szövetségi kapitányt keményen szidalmazta egy szurkoló, majd Ronaldo miatt néhányan egymásnak estek.

Miután a portugál válogatott a dániai Nemzetek Ligája-meccs után hazaérkezett Portóba, a nemzeti csapat szurkolói komoly adok-kapokba keveredtek egymással Cristiano Ronaldo megítélése miatt.

Oslo, Norway - September 27: Portugal's Cristiano Ronaldo warming up during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Norway and Portugal at Ullevaal Stadion on September 27, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen
Fotó: Torbjorn Tande / DeFodi via Getty Images

Miután a portugál játékosok elhagyták a Francisco Sá Carneiro repülőtér terminálját, elindultak a csapatbusz felé. A séta azonban nem volt zökkenőmentes, ugyanis egy szurkoló magából kikelve szidalmazta Jorge Jesus szövetségi kapitányt, akinek a döntése miatt az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo távozott a nemzeti csapattól.

„Annyit sem érsz, mint egy csiga. Szégyen vagy, ember. Akkora az egód, mint az Eiffel-torony! Annyit sem érsz, mint a piszok Cristiano Ronaldo kis lábujjkörme alatt. Semmit sem érsz! Ő minden idők legnagyobb portugál sportolója! Térj már észhez! Tarts még egy sajtótájékoztatót, ahol elmondod, hogy te vagy a legnagyobb! Ma felteszlek a Clérigos-torony tetejére, hogy még jobban felfúvódjon az egód!” – hallható a Bola videójában a szurkoló, aki válogatott sértéseket vágott a szövetségi kapitány fejéhez.

Cristiano Ronaldo visszatérhet a válogatottba?

A pattanásig feszült helyzet azonban nemcsak a Jorge Jesust ért kritikák miatt alakult ki. Egy másik szurkoló ugyanis arról kezdett beszélni, hogy Cristiano Ronaldo már nincs a portugál válogatott hasznára, véleménye pedig heves szóváltást váltott ki a szurkolók között.

RIYADH, SAUDI ARABIA - MAY 21: Al Nassr’s head coach Jorge Jesus celebrates the championship after defeating Damac 4-1 in the Saudi Pro League at King Saud University Stadium in Riyadh, Saudi Arabia, on May 21, 2026. Mohammed Saad / Anadolu (Photo by Mohammed Saad / Anadolu via AFP)
Jorge Jesus az előző szezonban bajnoki címet nyert Szaúd-Arábiában Ronaldo edzőjeként
Fotó: Mohammed Saad / Anadolu via AFP

Ahogy egyre fokozódtak az indulatok, a helyszínen tartózkodó rendőröknek azonnal közbe kellett lépniük. Szétválasztották a vitázó szurkolókat, majd megpróbálták lecsillapítani a kedélyeket, valamint biztosították a csapatbusz útját a portói edzőtábor felé.

A történetnek még egész biztosan lesz folytatása, már csak azért is, mert állítólag a portugál szövetségnél azon dolgoznak, hogy meggyőzzék Ronaldót a visszatérésről. Az ötszörös aranylabdás válogatottól való távozása ugyanis az egész országot megrázta.

Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Galéria: Ronaldo 6678 nap után kispadozott végig egy meccset a válogatottban
Fotó: Torbjorn Tande, Getty Images, Cornelius Poppe, Patrick Hertzog, AFP
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Cristiano Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen

A Bola értesülései szerint a szövetség aktív szerepet vállal a Ronaldo és Jorge Jesus között kialakult konfliktus kezelésében, mert szeretnék megakadályozni, hogy Ronaldo két évtizednyi dicsőséges története ilyen hirtelen és méltatlanul érjen véget.

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