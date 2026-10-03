Miután a portugál válogatott a dániai Nemzetek Ligája-meccs után hazaérkezett Portóba, a nemzeti csapat szurkolói komoly adok-kapokba keveredtek egymással Cristiano Ronaldo megítélése miatt.
Miután a portugál játékosok elhagyták a Francisco Sá Carneiro repülőtér terminálját, elindultak a csapatbusz felé. A séta azonban nem volt zökkenőmentes, ugyanis egy szurkoló magából kikelve szidalmazta Jorge Jesus szövetségi kapitányt, akinek a döntése miatt az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo távozott a nemzeti csapattól.
„Annyit sem érsz, mint egy csiga. Szégyen vagy, ember. Akkora az egód, mint az Eiffel-torony! Annyit sem érsz, mint a piszok Cristiano Ronaldo kis lábujjkörme alatt. Semmit sem érsz! Ő minden idők legnagyobb portugál sportolója! Térj már észhez! Tarts még egy sajtótájékoztatót, ahol elmondod, hogy te vagy a legnagyobb! Ma felteszlek a Clérigos-torony tetejére, hogy még jobban felfúvódjon az egód!” – hallható a Bola videójában a szurkoló, aki válogatott sértéseket vágott a szövetségi kapitány fejéhez.
Cristiano Ronaldo visszatérhet a válogatottba?
A pattanásig feszült helyzet azonban nemcsak a Jorge Jesust ért kritikák miatt alakult ki. Egy másik szurkoló ugyanis arról kezdett beszélni, hogy Cristiano Ronaldo már nincs a portugál válogatott hasznára, véleménye pedig heves szóváltást váltott ki a szurkolók között.
Ahogy egyre fokozódtak az indulatok, a helyszínen tartózkodó rendőröknek azonnal közbe kellett lépniük. Szétválasztották a vitázó szurkolókat, majd megpróbálták lecsillapítani a kedélyeket, valamint biztosították a csapatbusz útját a portói edzőtábor felé.
A történetnek még egész biztosan lesz folytatása, már csak azért is, mert állítólag a portugál szövetségnél azon dolgoznak, hogy meggyőzzék Ronaldót a visszatérésről. Az ötszörös aranylabdás válogatottól való távozása ugyanis az egész országot megrázta.
A Bola értesülései szerint a szövetség aktív szerepet vállal a Ronaldo és Jorge Jesus között kialakult konfliktus kezelésében, mert szeretnék megakadályozni, hogy Ronaldo két évtizednyi dicsőséges története ilyen hirtelen és méltatlanul érjen véget.
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