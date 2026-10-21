Erik ten Hag pályafutásának egyik legnagyobb visszhangot kiváltó döntése az volt, amikor az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo parkolópályára került az edzősködése alatt.
A portugál támadó a 2021/22-es szezonban 39 mérkőzésen 24 gólt szerzett a Manchester United színeiben. Csapata azonban csak a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, így Ronaldo 2022 nyarán folyamatosan új klubot keresett magának, mivel a Bajnokok Ligájában szeretett volna futballozni.
Miért távozott Cristiano Ronaldo a Manchester Unitedtől?
A nyáron azonban a holland Erik ten Hagot nevezték ki a Vörös Ördögök vezetőedzőjévé, aki a The Athleticnek adott interjújában elárulta, hogyan romlott meg a viszonya a portugál szupersztárral.
Csalódást okozott a csapatnak, és nekem is csalódást okozott, mert terveztünk vele”
– árulta el a holland szakember.
„Elrepültem Portugáliába, hogy beszéljek vele arról, mit szeretnék megvalósítani, mielőtt átveszem a United irányítását. Kétségtelen, hogy ő a futballtörténelem egyik legjobb játékosa. Nagyon tiszteltem őt. Abban a helyzetben azonban edzőként racionális döntést kellett hoznom, és meg kellett tartanom a csapatban azokat a játékosokat, akiket nagyra tartok” – mondta Ten Hag, aki kiemelte, hogy Ronaldo több edzést is kihagyott, amikor pedig részt vett a foglalkozásokon, nem emelte a pulzusát az előírt szintre.
A 2022/23-as Premier League-szezon második fordulójában a Manchester United 4–0-ra kikapott a Brentford otthonában. A találkozó után a holland edző három büntetőkört szabott ki a csapat játékosaira, Ronaldo azonban csak kettőt teljesített a háromból.
Erik ten Hag azt is elárulta, hogy Ronaldo azért maradt ki a csapatból, mert fizikálisan már nem volt képes a legmagasabb szinten futballozni.
„Sokszor mondtam neki: »Ronnie, mindenki azért dolgozik, hogy a megfelelő helyzetbe hozzon téged, de ha te magad nem tudsz bejutni a tizenhatoson belülre, akkor nem tudsz gólt szerezni.« Erre nem volt képes. Téves az az elképzelés, hogy én azt vártam volna tőle, hogy letámadjon, és teljesen kimerüljön. Egyszerűen nem volt rá képes. Sem labdabirtoklás közben, sem labda nélkül nem futott eleget. Ennek az volt az oka, hogy nem készült fel megfelelően” – mondta az 56 éves szakember, aki jelenleg a holland Twente technikai igazgatójaként dolgozik.
Ten Hag hangsúlyozta, hogy minden topcsapatnak meg kell becsülnie és támogatnia kell a legjobb játékosát, ugyanakkor a sztárjátékosnak is a csapat érdekeit kell szem előtt tartania.
A holland szakember azt is elárulta, hogy Ronaldo arra biztatta a Manchester United játékosait, hogy tartalékolják az erejüket az edzéseken.
„Megértem ezt, ha valaki csúcsformában van: vannak edzések, amelyeken lehet kímélni a lábakat. De először el kell jutni a megfelelő erőnléti szintre” – folytatta Ten Hag, aki szerint Ronaldo hozzáállása néhány csapattársára is hatással volt.
A játékosok befolyása mostanában is beszédtémát szolgáltat a Manchester United háza táján, miután az argentin Lisandro Martínez a múlt héten, az Atlético Madrid elleni 2–0-s vereséget követően rendkívül élesen bírálta a klubvezetést. A világbajnok védő végül pénzbüntetést kapott fegyelmi intézkedésként, komolyabb következménye azonban nem lett az ügynek, hiszen a hétvégi, Leeds United elleni mérkőzésen is kezdőként lépett pályára.
Ten Hag nem kívánt konkrétan reagálni Martínez ügyére, inkább visszatért ahhoz, hogy mi nem működött a Manchester Unitednél töltött időszakában.
A játékosoknak nagy a hatalmuk, és ők akarnak dönteni. Szerintem ezt a szemléletet Madridból hozták magukkal. Véleményem szerint ez nem illett abba a fejlődési szakaszba, amelyben a United akkor volt. A klub vezetése támadó szellemű, dinamikus futballt akart, ezek a játékosok viszont azt akarták játszani, ami személy szerint nekik megfelelt.”
Ten Hag a madridi szemlélet kapcsán Casemiróra, Raphaël Varane-ra és Cristiano Ronaldóra utalt, akik Zinédine Zidane és Carlo Ancelotti irányítása alatt összesen 14 Bajnokok Ligája-trófeát nyertek a Real Madrid színeiben.
Ten Hag szerint Casemiro azzal a céllal érkezett a Manchester Unitedhez, hogy a középpálya stratégiai vezére legyen, olyan képességekkel, mint egy NFL-csapat irányítója. A brazil játékos 2022 nyarán azért is igazolt a Unitedhez, mert arra számított, hogy a klub olyan futballistákat szerződtet majd, akiknek a segítségével a csapat harcba szállhat a bajnoki címért.
Ten Hag gyakran vasszigorral lépett fel, mert így próbált rendet teremteni a rosszul működő öltözőben. Fred, a Manchester United korábbi brazil középpályása nemrég egy interjúban elmondta, hogy Ten Hag kiváló taktikus, ugyanakkor nem bánik jól az emberekkel.
„Nem haragszom Fredre. Akkor kerülsz konfliktusba a játékosaiddal, amikor nem nyújtanak megfelelő teljesítményt, és felkészületlenül érkeznek. De mindez mindig tisztelettel történik. Azt akarod, hogy fejlődjenek, és hogy a lehető legtöbbet hozd ki belőlük” – mondta mosolyogva Ten Hag, aki maga is olvasta korábbi játékosa véleményét.
Ronaldo és Erik ten Hag munkakapcsolata 2022 novemberében ért véget, amikor a portugál sztár exkluzív interjút adott Piers Morgannek, amelyben gyakorlatilag azt állította, hogy ő tökéletes, a körülötte lévők pedig semmihez sem értenek.
Nem sokkal a botrányos interjú után a Manchester United szerződést bontott Cristiano Ronaldóval. A portugál klasszis korábban hangsúlyozta, hogy a legmagasabb szinten szeretne futballozni, ezért nem fog Szaúd-Arábiába szerződni. A Manchesterben tanúsított viselkedése és az általa igényelt óriási fizetés miatt azonban végül csak a Közel-Keleten maradt számára reális lehetőség, így 2023 januárjában aláírt az Al-Nasszrhoz, és kiszállt az európai topfutballból.
A holland szakembert 2024 októberében menesztették a Manchester Unitedtől, miután 2023-ban Ligakupát, 2024-ben pedig FA-kupát nyert a csapattal. Ten Hag legutóbb 2025 nyarán próbálkozott edzőként a Bayer Leverkusennél, a német klubnál azonban olyan gyengén teljesített, hogy mindössze három mérkőzés után menesztették. Idén januárban a holland Twente technikai igazgatója lett.
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