Erik ten Hag pályafutásának egyik legnagyobb visszhangot kiváltó döntése az volt, amikor az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo parkolópályára került az edzősködése alatt.

Cristiano Ronaldo nem jött ki Erik ten Haggal

Fotó: Adrian Dennis / AFP

A portugál támadó a 2021/22-es szezonban 39 mérkőzésen 24 gólt szerzett a Manchester United színeiben. Csapata azonban csak a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, így Ronaldo 2022 nyarán folyamatosan új klubot keresett magának, mivel a Bajnokok Ligájában szeretett volna futballozni.

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A nyáron azonban a holland Erik ten Hagot nevezték ki a Vörös Ördögök vezetőedzőjévé, aki a The Athleticnek adott interjújában elárulta, hogyan romlott meg a viszonya a portugál szupersztárral.

Csalódást okozott a csapatnak, és nekem is csalódást okozott, mert terveztünk vele”

– árulta el a holland szakember.

„Elrepültem Portugáliába, hogy beszéljek vele arról, mit szeretnék megvalósítani, mielőtt átveszem a United irányítását. Kétségtelen, hogy ő a futballtörténelem egyik legjobb játékosa. Nagyon tiszteltem őt. Abban a helyzetben azonban edzőként racionális döntést kellett hoznom, és meg kellett tartanom a csapatban azokat a játékosokat, akiket nagyra tartok” – mondta Ten Hag, aki kiemelte, hogy Ronaldo több edzést is kihagyott, amikor pedig részt vett a foglalkozásokon, nem emelte a pulzusát az előírt szintre.

A 2022/23-as Premier League-szezon második fordulójában a Manchester United 4–0-ra kikapott a Brentford otthonában. A találkozó után a holland edző három büntetőkört szabott ki a csapat játékosaira, Ronaldo azonban csak kettőt teljesített a háromból.

Erik ten Hag azt is elárulta, hogy Ronaldo azért maradt ki a csapatból, mert fizikálisan már nem volt képes a legmagasabb szinten futballozni.

„Sokszor mondtam neki: »Ronnie, mindenki azért dolgozik, hogy a megfelelő helyzetbe hozzon téged, de ha te magad nem tudsz bejutni a tizenhatoson belülre, akkor nem tudsz gólt szerezni.« Erre nem volt képes. Téves az az elképzelés, hogy én azt vártam volna tőle, hogy letámadjon, és teljesen kimerüljön. Egyszerűen nem volt rá képes. Sem labdabirtoklás közben, sem labda nélkül nem futott eleget. Ennek az volt az oka, hogy nem készült fel megfelelően” – mondta az 56 éves szakember, aki jelenleg a holland Twente technikai igazgatójaként dolgozik.