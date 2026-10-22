Lenyűgöző teljesítménnyel tért vissza a Bajnokok Ligájában is a Galatasaray kezdőcsapatába Sallai Roland, aki gólpasszal járult hozzá a Lille 4-2-es legyőzéséhez. Sőt, az egész török csapatból a magyar válogatott játékos nyújtotta a legjobb teljesítményt a szerdai mérkőzésen. A 29 éves labdarúgó a siker után a közösségi oldalán üzent, a bejegyzés alatt pedig különleges becenevet agattak rá.

Sallai Roland a Lille-Galatasaray meccsen gólpasszt adott és nagyszerű teljesítmény nyújtott

Fotó: Matthieu Mirville

Lille-Galatasaray (Bajnokok Ligája)

2-4

Sallai Roland a combizom-sérüléséből visszatérve múlt héten a Barcelona ellen még csak csereként kapott lehetőséget a Bajnokok Ligájában – a szurkolók szerint Okan Buruk vezetőedző túlságosan későn küldte pályára –, szerdán viszont újra ott volt a Galatasaray kezdőcsapatában a Lille elleni mérkőzésen. Sőt, gólpasszal és nagyszerű teljesítménnyel járult hozzá a 4-2-es sikerhez.

Igazi csapatmunka volt. Együtt harcoltunk és megmutattuk a karakterünket. Büszke vagyok a csapatra!

– fogalmazott az Instagram-oldalán Sallai Roland, akinél jobb osztályzatot egyetlen Galatasaray-játékos sem kapott teljesítményére a Lille ellen. Sőt, az egész mezőnyből is csak a hazai csapat duplázó szélsője, Soriba Diaoune megmozdulásait értékelték többre a szakemberek.

Sallai Roland becenevet kapott

Sallai közösségi médiában közzétett bejegyzését elrasztották a kommentek, korábbi csapattársa, az idén Nápolyba igazolt Noa Lang elismerő becenevet is ragasztott a 29 éves labdarúgóra.

Rolandinho

– írta a bejegyzés alá a holland labdarúgó.

Sallai Roland beceneve szurkolók ezreinek a tetszését nyerte el, sőt, a reakcióból ítélve a magyar labdarúgónak sincs ellenére. A Galatasaray 29 éves játékosa egy csókot dobó emojit küldött válaszul Noa Lang hozzászólására.