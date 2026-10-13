Egyre biztatóbb hírek jelennek meg a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit sérülés miatt kihagyni kényszerült Sallai Rolandról. A Galatasaray 29 éves labdarúgóját már a kedd esti Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen visszavárják a pályára a törökök.

Sallai Roland már a Galatasaray-Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzésen pályára léphet

Fotó: William Cannarella / PsnewZ via ZUMA Press

Galatasaray-Barcelona (Bajnokok Ligája)

kedd, 21.00

Sallai Roland sérülése már a múlté?

Sallai Roland sérülés miatt az utolsó pillanatban került ki a magyar válogatott keretéből, még három héttel ezelőtt. A 29 éves labdarúgó az első sajtóinformációk szerint combizomszakadást szenvedett, sőt, műtétről is szóltak a hírek – ezt követően viszont egyre biztatóbbá vált a helyzet. Bár a nemzeti csapat négy Nemzetek Ligája mérkőzését kihagyni kényszerült, előbb kiderült, hogy szó sincs semmiféle operációról, majd újra elkezdte az edzéseket a Galatasaraynál, és még a török klub orvosa is jó hírekkel szolgált.

Sallai Roland nagyon jól van, a kezelésével nincsenek problémák. Részt vesz néhány edzésen is. Vizsgálatokat is fogunk végezni rajta

– nyilatkozta még a múlt héten Yener Ince csapatorvos.

Sallai Roland mellett a Galatasaray másik jobbhátvédje, Wilfried Singo is megsérült az elmúlt hetekben, így a pénteki Kasimpasa elleni török bajnokin egy középpályás, Baris Alper Yilmaz játszott a védelem szélén – a magyar válogatott játékos viszont már ott volt a kispadon. A 29 éves labdarúgó visszatérését nem siették el – a hétvégén végig a kispadon maradt –, a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen viszont már visszavárják a pályára.