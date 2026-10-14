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Komoly vita robbant ki a Galatasaray szurkolói között a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-vereség után. Sallai Roland csak a hajrában kapott lehetőséget, pedig a drukkerek egy része szerint Okan Buruknak már jóval korábban pályára kellett volna küldenie a magyar válogatott játékost.

A Galatasaray súlyos, 4–1-es vereséget szenvedett hazai pályán az FC Barcelonától a Bajnokok Ligájában, a találkozó után pedig Okan Buruk vezetőedző döntései is a török szurkolók célkeresztjébe kerültek. A drukkerek egy része elsősorban azt nem érti, miért nem kapott korábban lehetőséget Sallai Roland, miközben a Galatasaray jobb oldala egyre nehezebben tudta feltartóztatni a katalánokat. A magyar válogatott játékos végül csak a 67. percben, már 4–1-es Barcelona-vezetésnél lépett pályára.

Sallai Roland csereként állt be a Galatasaray–Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzésen
Sallai Roland csereként állt be a Galatasaray–Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzésen Fotó: ABDA14LHAMID HOAYBAAY / ANADOLU

Sallai Rolandot követelték, mire beállt, már eldőlt a meccs

A Galatasaray jól kezdte a mérkőzést: Aleksey Batrakov a 28. percben megszerezte a vezetést, Baris Alper Yilmaz találatát pedig les miatt érvénytelenítették. A Barcelona még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidő elején Fermin Lopez, Anthony Gordon és Karim Adeyemi góljaival 4-1-re fordított. Okan Buruk csak ezután nyúlt Sallai Rolandhoz. A magyar válogatott játékos a 67. percben váltotta Yilmazt, amikorra a mérkőzés gyakorlatilag már eldőlt.

A Galatasaray Sozluk szurkolói fórumon többen is azt kifogásolták, hogy Buruk nem változtatott korábban. Egy hozzászóló szerint Sallait már a szünetben be kellett volna küldeni jobbhátvédnek, Baris Alpert pedig előrébb tolni, mert a Galatasaray jobb oldala egyre nehezebben bírta a Barcelona tempóját. A drukkerek szerint ezzel Lamine Yamal veszélyességét is jobban lehetett volna csökkenteni.

Egy másik Galatasaray-drukker ennél is keményebben fogalmazott. Szerinte a vereség fő oka Okan Buruk taktikai hibája volt, mert a csapat olyan agresszív letámadással próbálkozott a Barcelona ellen, amelyet fizikailag képtelen volt végig fenntartani. Úgy vélte, a Galatasaray a második félidőre egyszerűen elfogyott, miközben Buruk túl későn reagált a pályán történtekre.

Sallai megítélése különösen heves vitát váltott ki. Az egyik hozzászóló szerint teljesen érthetetlen, hogy a magyar játékost ennyi kritika éri, mert Wilfried Singo távollétében jelenleg Sallai a csapat legjobb megoldása a jobb oldali védő posztján.

A szurkolói reakciókból jól látszik, hogy többen már a szünetben Sallai beállítását és Baris Alper előretolását tartották volna logikus megoldásnak. Buruk azonban kivárt, a Barcelona pedig az 50. és a 65. perc között három gólt szerzett. A magyar válogatott játékos számára mindenesetre fontos mérkőzés volt, hiszen sérülése után ismét tétmeccsen léphetett pályára.

A Galatasarayra ráadásul sűrű program vár: szombaton, október 17-én a Genclerbirligi otthonában lép pályára a török bajnokságban, majd október 21-én, szerdán már ismét a Bajnokok Ligájában lesz jelenése. Okan Buruk csapata a francia Lille vendége lesz, így hamar kiderülhet, hogy a Barcelona ellen csereként visszatérő Sallai Roland ezúttal már a kezdőcsapatban kap-e helyet.

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