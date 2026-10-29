Egyelőre csupán két játékos ügye került a török fegyelmi bizottság elé a Galatasaray-Fenerbahce meccsen történtek után. A lökdösődésnek és a verekedésnek Sallai Roland is részese volt, de kedvező fejlemény, hogy a magyar válogatott játékosa nem szerepel a fegyelmi bizottság elé utalt játékosok között.
Ahogy arról az Origo beszámolt, tettlegességig fajultak a történtek a Galatasaray-Fenerbahce mérkőzésen. A lefújás után a Fener játékosa, Kerem Aktürkoglu belekötött Sallaiba, lökdösődtek, majd a balhéból tömegjelenett lett. A két együttes játékosai és stábtagjai mind odagyűltek, Abdülkerim Bardakci és Archie Brown között tettlegességig fajult a dolog, földharcot vívtak egymással. A körülbelül 3-4 percig tartó verekedés végül a rendőrök és a biztonsági szolgálat erőfeszítéseinek köszönhetően ért véget.
Sallai Roland nem került a fegyelmi bizottság elé
Azóta arról is írtunk, hogy súlyos büntetésekkel jár a botrány: ha a játékosokat támadás miatt marasztalják el a 44. cikkely alapján, öt-tíz mérkőzéses eltiltást is kaphatnak. Ha viszont az esetet a szabályzat 45. cikkelye szerinti verekedésként minősítik, a lehetséges büntetés három-öt mérkőzéses eltiltás lehet.
Azóta kiderült, csak Abdülkerim Bardakci és Archie Brown verekedése került a fegyelmi bizottság elé.
Ellenük a 44. cikkely, tehát 'támadás miatt' folytatódik az eljárás. Ez azt jelenti, hogy mindkét labdarúgót 5–10 mérkőzéses eltiltás fenyegeti. Ez egyelőre nem kiszabott büntetés, hanem a fegyelmi eljárásban alkalmazott jogszabály szerinti lehetséges szankció - írja a török Gettosport.
Kerem Aktürkoglu és Sallai nem szerepelnek a külön fegyelmi eljárásra utalt játékosok között.
Így jelen állás szerint a két futballistát nem fenyegeti súlyos eltiltás. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy a történtek minden következménye lezárult. A következő napokban ugyanis a fegyelmi bizottság határozata tisztázhatja, milyen következményei lesznek a derbi végén elszabadult indulatoknak. Eközben a török sajtó a klubok által benyújtható felvételekről és az esetleges enyhítő körülményekről is ír.