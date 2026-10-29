Egyelőre csupán két játékos ügye került a török fegyelmi bizottság elé a Galatasaray-Fenerbahce meccsen történtek után. A lökdösődésnek és a verekedésnek Sallai Roland is részese volt, de kedvező fejlemény, hogy a magyar válogatott játékosa nem szerepel a fegyelmi bizottság elé utalt játékosok között.

Sallai Roland balhés meccsen van túl Fotó: Joao Gregorio

Ahogy arról az Origo beszámolt, tettlegességig fajultak a történtek a Galatasaray-Fenerbahce mérkőzésen. A lefújás után a Fener játékosa, Kerem Aktürkoglu belekötött Sallaiba, lökdösődtek, majd a balhéból tömegjelenett lett. A két együttes játékosai és stábtagjai mind odagyűltek, Abdülkerim Bardakci és Archie Brown között tettlegességig fajult a dolog, földharcot vívtak egymással. A körülbelül 3-4 percig tartó verekedés végül a rendőrök és a biztonsági szolgálat erőfeszítéseinek köszönhetően ért véget.

🚨 İŞTE RAMS PARKTA KAVGANIN ÇIKTIĞI İLK ANLAR ⬇️ ⚠️ Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Dev derbiyi Sarı-Kırmızılılar 2-1 kazandı. Maçın son düğünün hemen ardından sahada istenmeyen görüntüler oluştu. ‼️ Hakem Atilla Karaoğlan'ın maçı bitiren son düdüğünün hemen ardından Rams Park'ta saha karıştı. İki takım futbolcuları birbirine girdi. 📌 Kavganın fitilini ateşleyen Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai oldu. İki futbolcu itişmeye başlayınca çevredeki futbolcular araya girdi. Daha sonra Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'un kalabalığın arasında yere düştükleri ve yerde kavgaya devam ettikleri görüldü. — Doğan Can (@dogancancesur) October 26, 2026

Sallai Roland nem került a fegyelmi bizottság elé

Azóta arról is írtunk, hogy súlyos büntetésekkel jár a botrány: ha a játékosokat támadás miatt marasztalják el a 44. cikkely alapján, öt-tíz mérkőzéses eltiltást is kaphatnak. Ha viszont az esetet a szabályzat 45. cikkelye szerinti verekedésként minősítik, a lehetséges büntetés három-öt mérkőzéses eltiltás lehet.

Azóta kiderült, csak Abdülkerim Bardakci és Archie Brown verekedése került a fegyelmi bizottság elé.

Ellenük a 44. cikkely, tehát 'támadás miatt' folytatódik az eljárás. Ez azt jelenti, hogy mindkét labdarúgót 5–10 mérkőzéses eltiltás fenyegeti. Ez egyelőre nem kiszabott büntetés, hanem a fegyelmi eljárásban alkalmazott jogszabály szerinti lehetséges szankció - írja a török Gettosport.

Kerem Aktürkoglu és Sallai nem szerepelnek a külön fegyelmi eljárásra utalt játékosok között.

Így jelen állás szerint a két futballistát nem fenyegeti súlyos eltiltás. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy a történtek minden következménye lezárult. A következő napokban ugyanis a fegyelmi bizottság határozata tisztázhatja, milyen következményei lesznek a derbi végén elszabadult indulatoknak. Eközben a török sajtó a klubok által benyújtható felvételekről és az esetleges enyhítő körülményekről is ír.