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Tettlegességig fajult a feszültség a Galatasaray–Fenerbahce rangadó lefújása után. A török fegyelmi bizottság azóta áttekintette a videófelvételeket és meghozta az első hivatalos döntéseit, így az is kiderült, hogy milyen következményekkel kell szembenéznie Sallai Rolandnak.

Egyelőre csupán két játékos ügye került a török fegyelmi bizottság elé a Galatasaray-Fenerbahce meccsen történtek után. A lökdösődésnek és a verekedésnek Sallai Roland is részese volt, de kedvező fejlemény, hogy a magyar válogatott játékosa nem szerepel a fegyelmi bizottság elé utalt játékosok között.

Sallai Roland balhés meccsen van túl
Sallai Roland balhés meccsen van túl Fotó: Joao Gregorio

Ahogy arról az Origo beszámolt, tettlegességig fajultak a történtek a Galatasaray-Fenerbahce mérkőzésen. A lefújás után a Fener játékosa, Kerem Aktürkoglu belekötött Sallaiba, lökdösődtek, majd a balhéból tömegjelenett lett. A két együttes játékosai és stábtagjai mind odagyűltek, Abdülkerim Bardakci és Archie Brown között tettlegességig fajult a dolog, földharcot vívtak egymással. A körülbelül 3-4 percig tartó verekedés végül a rendőrök és a biztonsági szolgálat erőfeszítéseinek köszönhetően ért véget.

Sallai Roland nem került a fegyelmi bizottság elé

Azóta arról is írtunk, hogy súlyos büntetésekkel jár a botrány: ha a játékosokat támadás miatt marasztalják el a 44. cikkely alapján, öt-tíz mérkőzéses eltiltást is kaphatnak. Ha viszont az esetet a szabályzat 45. cikkelye szerinti verekedésként minősítik, a lehetséges büntetés három-öt mérkőzéses eltiltás lehet. 

Azóta kiderült, csak Abdülkerim Bardakci és Archie Brown verekedése került a fegyelmi bizottság elé.

Ellenük a 44. cikkely, tehát 'támadás miatt' folytatódik az eljárás. Ez azt jelenti, hogy mindkét labdarúgót 5–10 mérkőzéses eltiltás fenyegeti. Ez egyelőre nem kiszabott büntetés, hanem a fegyelmi eljárásban alkalmazott jogszabály szerinti lehetséges szankció - írja a török Gettosport

Kerem Aktürkoglu és Sallai nem szerepelnek a külön fegyelmi eljárásra utalt játékosok között.

Így jelen állás szerint a két futballistát nem fenyegeti súlyos eltiltás. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy a történtek minden következménye lezárult. A következő napokban ugyanis a fegyelmi bizottság határozata tisztázhatja, milyen következményei lesznek a derbi végén elszabadult indulatoknak. Eközben a török sajtó a klubok által benyújtható felvételekről és az esetleges enyhítő körülményekről is ír. 

Sallai Roland is érintett, súlyos következményekkel jár a török futballbotrány
Belekötöttek Sallai Rolandba Törökországban, tettlegességig fajultak az indulatok

 

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