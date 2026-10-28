A török bajnokság 9. fordulójában megrendezett Galatasaray-Fenerbahce rangadót Sallai Rolandék nyerték 2-1-re, ám az eredménynél nagyobb feltűnést keltett a meccs végén kitört balhé. A találkozó lefújását követően a két csapat játékosai összeszólalkoztak, majd dulakodás alakult ki. Az incidens során Sallaiba is belekötöttek – a magyar válogatott labdarúgót sikerült arrébb vinni –, majd Abdülkerim Bardakci és Archie Brown feszült egymásnak kőkeményen. A mintegy 3-4 percig tartó verekedés végül a rendőrök és a biztonsági szolgálat erőfeszítéseinek köszönhetően ért véget.

Sallai Rolandnak szerencsére nem esett baja a Galatasaray-Fenerbahce meccsen kitört dulakodás során

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

A Sallai Rolandék rangadóján kitört botránynak súlyos következményei lesznek

A Galatasaray-Fenerbahce rangadót követően nyilvánosságra hozták a Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságához (PFDK) továbbított ügyeket. A török sajtó beszámolt róla, hogy a két balhézó futballistát a fegyelmi szabályzat 44. cikkelye alapján, támadás miatt utalták a PFDK elé.

Amennyiben a játékosokat támadás miatt marasztalják el a 44. cikkely alapján, öt-tíz mérkőzéses eltiltást is kaphatnak.

Ha viszont az esetet a szabályzat 45. cikkelye szerinti verekedésként minősítik, a lehetséges büntetés három-öt mérkőzéses eltiltás lehet.

A két renitens labdarúgó ügyében a fegyelmi bizottság végleges döntése még nem született meg, ezért a fenti büntetések egyelőre lehetséges szankciók, nem pedig már kiszabott eltiltások.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonunda çıkan kavganın en net görüntüsü tribünden kaydedildi. https://t.co/SoHj5Xnlpv — gündemio (@gundemio) October 26, 2026

A rangadó után az érintettek is megszólaltak. Bardakci úgy fogalmazott, a felvételekből tisztán kiderült, hogy nem ő támadott először. Archie Brown ezzel szemben azt állította, hogy csapattársát, Matteo Guendouzit védte, miután szerinte a Galatasaray játékosa meghúzta a francia középpályás haját.

A címvédő Galatasaray 9 forduló elteltével 22 ponttal vezeti a török bajnokságot, a Fenerbahce azonban csak 16 pontot gyűjtve áll a tabella ötödik helyén.