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A török labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szuperrangadóján a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray hazai pályán 2–1-re legyőzte a Fenerbahcét. A magyar válogatott Sallai Roland jobbhátvédként játszotta végig a mérkőzést, amelyen a második félidőben közel járt ahhoz, hogy gólpasszt adjon. A találkozó hőse a nigériai Victor Osimhen volt, aki két gólt szerzett az isztambuli derbin.

A magyar válogatott Sallai Roland 2024 nyarán igazolt a Galatasarayhoz. Érkezése óta többnyire jobbhátvédként számítanak rá a török sztárcsapatban. 

Sallai Roland a múlt hét gólpasszt adott a Lille elleni Bajnokok Ligája-meccsen
Sallai Roland a múlt hét gólpasszt adott a Lille elleni Bajnokok Ligája-meccsen
Fotó: Sameer Al-Doumy / AFP

A hétfő esti szuperrangadó előtt azonban olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Barış Alper Yılmaz Achilles-ín-sérülése miatt Sallai a támadósorban kaphat helyet. A török válogatott játékos azonban vállalni tudta a mérkőzést, így a magyar szélső ezúttal is a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget.

Sallai Roland közel járt a gólpasszhoz a török szuperrangadón

A hétfő esti szuperrangadóból alig 20 másodperc telt el, amikor Abdulkerim Bardakcı összeakadt Romelu Lukakuval, a Fenerbahçe belga sztárjával. Az ütközésből előbb heves szóváltás lett, amiből néhány másodperccel később tömegverekedés alakult ki. Kisebb csoda, hogy az eset után senki sem kapott lapot.

A negyedik percben Sallai Roland próbálkozhatott egy 22 méteres szabadrúgással, de a lövése megpattant a sorfalon. Az irányt változtató labda pedig elkerülte a kapu bal oldalát. 

Az első komoly helyzetre a 15. percig kellett várni. 

Ekkor Barış Yılmaz balról becselezte magát a tizenhatoson belülre, majd éles szögből leadott lövését Ederson Moraes lábbal védeni tudta. 

A folytatásban feljebb jött a Fenerbahce, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A 28. percben aztán a Galatasaray egy gyönyörű góllal szerzett vezetést. Barış Yılmaz tökéletes labdát tálalt a védők között kilépő Victor Osimhen elé, a nigériai támadó pedig egy pattanást követően elemi erővel lőtt a bal alsó sarokba (1–0).

A folytatásban is a Galatasaray uralta a mérkőzést. A 38. percben Osimhen megszerezhette volna a második gólját is, de a nigériai támadó a második ziccerét is a kapu mellé lőtte.

A 44. percben aztán tovább növelte előnyét a Galatasaray. Egy hatalmas bedobás után Ederson kiöklözte a labdát, Davinson Sánchez pedig kapásból visszalőtte azt. A kapu mellé tartó bombába azonban Osimhen lesipuskás módon még bele tudott csúsztatni a kapu előtt, így a Fenerbahce kapusának esélye sem volt a hárításra (2–0).

  • Victor Osimhen a szezonbeli hetedik bajnoki mérkőzésen már a nyolcadik gólját lőtte. 
ISTANBUL, TURKIYE - OCTOBER 26 : Victor Osimhen (45) of Galatasaray celebrates with teammates after scoring a goal during the Turkish Super Lig 9th week match between Galatasaray and Fenerbahce at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on October 26, 2026. Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Sallai Roland köszönti a duplázó Victor Osimhent
Fotó: Abdulhamid Hosbas / Anadolu via AFP

A fordulás után is lendületben maradt a Galatasaray, és az 55. percben akár el is dönthette volna a mérkőzést. Sallai Roland tökéletes beadására Ismail Jakobs érkezett a hosszú oldalon, a szenegáli játékos közeli fejese azonban a jobb kapufán csattant.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Fenerbahce teljesen esélytelen az isztambuli rangadón, azonban a 62. percben a vendégcsapat egy váratlan, parádés góllal visszajött a mérkőzésbe. Oğuz Aydın középre tett labdáját İrfan Kahveci felpörgette magának, majd nyolc méterről szenzációs ollózással lőtte a labdát a jobb felső sarokba (2–1). 

Az utolsó bő félórában a Fenerbahce nagy nyomást helyezett ellenfelére, és a vendégcsapatnak több ígéretes helyzete is volt. Igaz, a Galatasaray is növelhette volna az előnyét néhány életveszélyes kontratámadás végén.

Az eredmény végül nem változott, így a Galatasaray megnyerte az isztambuli derbit, és az Amedspor előtt kétpontos előnnyel vezeti a török bajnokságot.

Super Liga, 9. forduló:
Galatasaray–Fenerbahce 2–1 (2–0)
gólszerzők: Osimhen (28., 44.), ill. Kahveci (62.)

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