A magyar válogatott Sallai Roland 2024 nyarán igazolt a Galatasarayhoz. Érkezése óta többnyire jobbhátvédként számítanak rá a török sztárcsapatban.

Sallai Roland a múlt hét gólpasszt adott a Lille elleni Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: Sameer Al-Doumy / AFP

A hétfő esti szuperrangadó előtt azonban olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Barış Alper Yılmaz Achilles-ín-sérülése miatt Sallai a támadósorban kaphat helyet. A török válogatott játékos azonban vállalni tudta a mérkőzést, így a magyar szélső ezúttal is a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget.

Sallai Roland közel járt a gólpasszhoz a török szuperrangadón

A hétfő esti szuperrangadóból alig 20 másodperc telt el, amikor Abdulkerim Bardakcı összeakadt Romelu Lukakuval, a Fenerbahçe belga sztárjával. Az ütközésből előbb heves szóváltás lett, amiből néhány másodperccel később tömegverekedés alakult ki. Kisebb csoda, hogy az eset után senki sem kapott lapot.

A negyedik percben Sallai Roland próbálkozhatott egy 22 méteres szabadrúgással, de a lövése megpattant a sorfalon. Az irányt változtató labda pedig elkerülte a kapu bal oldalát.

Az első komoly helyzetre a 15. percig kellett várni.

Ekkor Barış Yılmaz balról becselezte magát a tizenhatoson belülre, majd éles szögből leadott lövését Ederson Moraes lábbal védeni tudta.

A folytatásban feljebb jött a Fenerbahce, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A 28. percben aztán a Galatasaray egy gyönyörű góllal szerzett vezetést. Barış Yılmaz tökéletes labdát tálalt a védők között kilépő Victor Osimhen elé, a nigériai támadó pedig egy pattanást követően elemi erővel lőtt a bal alsó sarokba (1–0).

A folytatásban is a Galatasaray uralta a mérkőzést. A 38. percben Osimhen megszerezhette volna a második gólját is, de a nigériai támadó a második ziccerét is a kapu mellé lőtte.

A 44. percben aztán tovább növelte előnyét a Galatasaray. Egy hatalmas bedobás után Ederson kiöklözte a labdát, Davinson Sánchez pedig kapásból visszalőtte azt. A kapu mellé tartó bombába azonban Osimhen lesipuskás módon még bele tudott csúsztatni a kapu előtt, így a Fenerbahce kapusának esélye sem volt a hárításra (2–0).