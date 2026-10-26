Sallai Roland szerepe is alaposan megváltozhat a hétfő esti Galatasaray–Fenerbahce csúcsrangadón. A magyar válogatott futballista az utóbbi időszakban elsősorban jobbhátvédként kapott lehetőséget Okan Buruktól, ám a török sajtó legfrissebb hírei szerint könnyen elképzelhető, hogy ezúttal ismét jóval közelebb kerül az ellenfél kapujához. A Galatasaray támadósorában ugyanis több kérdőjel is akad a derbi előtt, így Sallai neve is előkerült a lehetséges megoldások között.

Új feladatot kaphat Sallai Roland a Galatasaray–Fenerbahce csúcsrangadón Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Galatasaray–Fenerbahce

Hétfő, 19:30

Új feladatot kaphat Sallai Roland a Fenerbahce ellen

Okan Buruknak elsősorban Baris Alper Yilmaz állapota okozhat fejtörést. A Galatasaray támadója a Lille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után erősebb fájdalmakat érzett az Achilles-ína környékén, ezért MRI-vizsgálaton is átesett. A beszámolók szerint Baris Alper mindenképpen szeretne pályára lépni a Fenerbahce ellen, a szakmai stáb azonban a rangadóig folyamatosan figyeli az állapotát. A helyzetet tovább nehezíti, hogy Rafael Leao sem áll Buruk rendelkezésére, így a Galatasaray vezetőedzőjének több lehetséges forgatókönyvvel kell készülnie a támadósor összeállításakor.

A török Nefes szerint ezek között Sallai Roland neve is szerepel, aki szükség esetén a megszokottnál jóval előrébb kaphat helyet. Ez önmagában nem lenne teljesen idegen a magyar válogatott játékostól. Sallai pályafutása jelentős részében szélsőként, illetve támadó középpályásként futballozott, a Galatasarayban azonban az elmúlt időszakban egyre inkább a védelem jobb oldalán számított rá Okan Buruk. Éppen ezért lenne érdekes fordulat, ha a szezon egyik legfontosabb mérkőzésén visszakerülne egy támadóbb pozícióba.

Az előzetes elképzelések szerint Sallai jobbhátvédként kezdhetne a Fenerbahce ellen, ám ha Baris Alper nem tudja teljes értékűen vállalni a játékot, Buruk akár előrébb is tolhatja a magyar futballistát. Ez jelentheti azt a váratlan húzást, amellyel a Galatasaray vezetőedzője reagálhat a támadósorban kialakult problémákra.

A változtatás ráadásul nem feltétlenül gyengítené meg a védelem jobb oldalát sem. A Galatasaray keretében Singo is bevethető ezen a poszton, így Buruknak lehetősége nyílhat arra, hogy Sallai támadóerényeit használja ki anélkül, hogy teljesen felborítaná a csapat szerkezetét.