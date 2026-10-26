Sallai Roland szerepe is alaposan megváltozhat a hétfő esti Galatasaray–Fenerbahce csúcsrangadón. A magyar válogatott futballista az utóbbi időszakban elsősorban jobbhátvédként kapott lehetőséget Okan Buruktól, ám a török sajtó legfrissebb hírei szerint könnyen elképzelhető, hogy ezúttal ismét jóval közelebb kerül az ellenfél kapujához. A Galatasaray támadósorában ugyanis több kérdőjel is akad a derbi előtt, így Sallai neve is előkerült a lehetséges megoldások között.
- Galatasaray–Fenerbahce
- Hétfő, 19:30
Új feladatot kaphat Sallai Roland a Fenerbahce ellen
Okan Buruknak elsősorban Baris Alper Yilmaz állapota okozhat fejtörést. A Galatasaray támadója a Lille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után erősebb fájdalmakat érzett az Achilles-ína környékén, ezért MRI-vizsgálaton is átesett. A beszámolók szerint Baris Alper mindenképpen szeretne pályára lépni a Fenerbahce ellen, a szakmai stáb azonban a rangadóig folyamatosan figyeli az állapotát. A helyzetet tovább nehezíti, hogy Rafael Leao sem áll Buruk rendelkezésére, így a Galatasaray vezetőedzőjének több lehetséges forgatókönyvvel kell készülnie a támadósor összeállításakor.
A török Nefes szerint ezek között Sallai Roland neve is szerepel, aki szükség esetén a megszokottnál jóval előrébb kaphat helyet.
Ez önmagában nem lenne teljesen idegen a magyar válogatott játékostól. Sallai pályafutása jelentős részében szélsőként, illetve támadó középpályásként futballozott, a Galatasarayban azonban az elmúlt időszakban egyre inkább a védelem jobb oldalán számított rá Okan Buruk. Éppen ezért lenne érdekes fordulat, ha a szezon egyik legfontosabb mérkőzésén visszakerülne egy támadóbb pozícióba.
Az előzetes elképzelések szerint Sallai jobbhátvédként kezdhetne a Fenerbahce ellen, ám ha Baris Alper nem tudja teljes értékűen vállalni a játékot, Buruk akár előrébb is tolhatja a magyar futballistát. Ez jelentheti azt a váratlan húzást, amellyel a Galatasaray vezetőedzője reagálhat a támadósorban kialakult problémákra.
A változtatás ráadásul nem feltétlenül gyengítené meg a védelem jobb oldalát sem. A Galatasaray keretében Singo is bevethető ezen a poszton, így Buruknak lehetősége nyílhat arra, hogy Sallai támadóerényeit használja ki anélkül, hogy teljesen felborítaná a csapat szerkezetét.
Taktikai húzás is lehet a magyar játékos posztváltozása
Sallai gyorsasága, agresszív játéka és kapu felé történő megindulásai egészen más feladat elé állíthatnák a Fenerbahce védelmét, mint amikor jobbhátvédként szerepel. Ráadásul egy támadóbb pozícióban jóval kevesebb védekező kötöttséggel játszhatna, így azok az erényei kerülhetnének előtérbe, amelyek miatt pályafutása korábbi szakaszában elsősorban támadóként ismerték.
Az is a Galatasaray mellett szólhat, hogy Sallai jól működik együtt Yunus Akgunnal.
A török válogatott futballista közvetlenül a derbi előtt arról beszélt, hogy a jobb oldalon szereplő csapattársai közül Sallaival érti meg magát a legjobban.