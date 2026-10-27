Tömegjelenettel ért véget a hétfő esti Galatasaray-Fenerbahce bajnoki derbi, miután a vendégek egyik játékosa belekötött a hazaiaknál játszó Sallai Rolandba. A 29 éves magyart sikerült elrángatni a helyszínről, de két másik labdarúgó között tettlegességre is sor került, mielőtt sikerült volna lecsillapítani a kedélyeket.

Sallai Rolandba belekötöttek a Galatasaray-Fenerbahce meccs után

Fotó: Joao Gregorio

Sallai Rolandba belekötöttek a Galatasaray-Fenerbahce meccs után

Sallai Roland remek teljesítményt nyújtott, és a gólpasszhoz is közel járt a Fenerbahce elleni bajnoki mérkőzésen, amelyet 2-1-re – Victor Osimhen duplájával – a Galatasaray nyert meg. A lefújás után viszont a 29 éves magyar labdarúgóba belekötött a másik isztambuli csapat játékosa, Kerem Aktürkoglu. A felvételekből egyelőre nem derült ki, a török válogatott játékosnak mi volt a problémája Sallaival, de a lökdösődés hamar tömegjelenetté vált. A két együttes játékosai és stábtagjai mind odagyűltek.

A magyar válogatott labdarúgót sikerült arrébb vinni, de két játékos, Abdülkerim Bardakci és Archie Brown között tettlegességig fajult a dolog. Ők földharcot vívtak egymással. A körülbelül 3-4 percig tartó verekedés végül a rendőrök és a biztonsági szolgálat erőfeszítéseinek köszönhetően ért véget.

Ha megnézik a videót, látni fogják, ki támadott először

– idézi a milliyet.com.tr Abdülkerim Bardakci szavait, aki Archie Brownnal együtt piros lapot kapott az esetet követően.