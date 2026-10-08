Biztató hírek érkeztek Sallai Roland állapotáról, aki még a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt szenvedett combizomsérülést, ezért a magyar válogatott legutóbbi négy találkozóját kihagyta. A Galatasaray futballistájáról korábban az a hír járta, hogy izomszakadást szenvedett és hosszabb kihagyás várhat rá, most azonban már részben a csapattal edz. A török klub orvosa szerint Sallai kezelése jól halad, a helyi sajtó már arról ír, hogy a magyar játékos a jövő hét keddi, Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen visszatérhet a pályára.
Sallai Roland sérülése után már a csapattal edz
Jól halad Sallai Roland felépülése, és egyre közelebb kerülhet a visszatéréshez. A 29 éves magyar válogatott futballista már a Galatasaray egyes edzéseibe is bekapcsolódott, állapotáról pedig most Yener Ince, a török klub orvosa számolt be. Elmondása szerint Sallai kezelése problémamentesen zajlik, a következő vizsgálatok eredményei alapján pedig hamarosan arról is dönthetnek, mikor térhet vissza a pályára.
Sallai Roland nagyon jól van, a kezelésével nincsenek problémák. Részt vesz néhány edzésen is. Vizsgálatokat is fogunk végezni rajta. Singo, Sallai és Osimhen ügyében a vizsgálati eredmények alapján hozunk döntést, a kezelésük nagyon jól halad. Nincs semmi baj
– fogalmazott Ince. Galatasaray ennek ellenére nem akarja elsietni a 29 éves magyar válogatott játékos visszatérését. Sallai a török sajtó szerint a Kasimpasa elleni pénteki bajnokin még nem lép pályára, Okan Buruk vezetőedző ugyanis nem szeretne felesleges kockázatot vállalni vele.
A következő cél már a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés lehet. Török sajtóhírek szerint a Galatasaray szakmai stábja abban bízik, hogy Sallai addigra bevethető állapotba kerül, így október 13-án, a katalán sztárcsapat elleni hazai találkozón akár vissza is térhet a pályára.