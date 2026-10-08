Biztató hírek érkeztek Sallai Roland állapotáról, aki még a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt szenvedett combizomsérülést, ezért a magyar válogatott legutóbbi négy találkozóját kihagyta. A Galatasaray futballistájáról korábban az a hír járta, hogy izomszakadást szenvedett és hosszabb kihagyás várhat rá, most azonban már részben a csapattal edz. A török klub orvosa szerint Sallai kezelése jól halad, a helyi sajtó már arról ír, hogy a magyar játékos a jövő hét keddi, Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen visszatérhet a pályára.

Biztató hírek érkeztek Sallai Roland állapotáról, már a csapattal edz

Fotó: Abdülhamid Hoşbaş / Anadolu via AFP

Sallai Roland sérülése után már a csapattal edz

Jól halad Sallai Roland felépülése, és egyre közelebb kerülhet a visszatéréshez. A 29 éves magyar válogatott futballista már a Galatasaray egyes edzéseibe is bekapcsolódott, állapotáról pedig most Yener Ince, a török klub orvosa számolt be. Elmondása szerint Sallai kezelése problémamentesen zajlik, a következő vizsgálatok eredményei alapján pedig hamarosan arról is dönthetnek, mikor térhet vissza a pályára.

Sallai Roland nagyon jól van, a kezelésével nincsenek problémák. Részt vesz néhány edzésen is. Vizsgálatokat is fogunk végezni rajta. Singo, Sallai és Osimhen ügyében a vizsgálati eredmények alapján hozunk döntést, a kezelésük nagyon jól halad. Nincs semmi baj

– fogalmazott Ince. Galatasaray ennek ellenére nem akarja elsietni a 29 éves magyar válogatott játékos visszatérését. Sallai a török sajtó szerint a Kasimpasa elleni pénteki bajnokin még nem lép pályára, Okan Buruk vezetőedző ugyanis nem szeretne felesleges kockázatot vállalni vele.