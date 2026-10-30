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A török labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 4–0-ra nyert a Tóth Rajmundot foglalkoztató Konyaspor otthonában. A találkozón Tóth Rajmundot az első félidőt követően lecserélték, Sallai Roland viszont végig a pályán volt a bajnoki címvédő Galatasarayban.

Sallai Roland hétfőn este végigjátszotta a Fenerbahce ellen 2–1-re megnyert török szuperrangadót. Ráadásul Sallai főszereplővé vált, ugyanis a lefújás után a Fenerbahcéban futballozó Kerem Aktürkoglu belekötött a magyar válogatott játékosba, a kakaskodásból pedig óriási tömegverekedés alakult ki. Az eset később a török fegyelmi bizottság elé került, de szerencsére a Galatasaray magyar játékosa nem kapott semmilyen szankciót, így péntek este pályára léphetett a Konyaspor otthonában.

Sallai Roland remekül futballozott a Fenerbahce ellen
Sallai Roland remekül futballozott a Fenerbahce ellen
Fotó: Abdulhamid Hosbas / Anadolu via AFP

A hazai csapatban kezdőként lépett pályára a négyszeres magyar válogatott Tóth Rajmund, akit augusztusban 1,8 millió euróért szerződtetett a Konyaspor a bajnoki címvédő ETO FC Győrtől.

Sallai Roland csapata kiütéssel nyert Tóth Rajmund csapata ellen

A péntek esti mérkőzést remekül kezdte a Galatasaray, amely már a 12. percben megszerezte a vezetést a nigériai Victor Osimhen fejes góljával, majd a 28. percben növelni tudta előnyét Yunus Akgün bombagóljával.

A szünetben Tóth Rajmundot lecserélték a Konyasporban, a Galatasaray pedig már a 49. percben eldöntötte a meccset. Gabriel Sara remek kiugratásával az orosz Alekszej Batrakov lépett ki ziccerben, és higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt.

A Galatasaray a harmadik gól után sem állt le: egy gyors kontratámadás végén Rayyan Baniya kaszálta el Rafael Leãót a tizenhatoson belül. A jogosan megítélt büntetőt a portugál támadó a jobb felső sarokba bombázta.

A 69. percre Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője már mind az öt cserelehetőségét kihasználta, Sallai Roland viszont nem szerepelt a lecserélt játékosok között, így ekkor már biztossá vált, hogy a magyar válogatott futballista végigjátssza a találkozót.

ISTANBUL, TURKIYE - OCTOBER 26: Roland Sallai of Galatasaray in action during the Turkish Super Lig 9th week match between Galatasaray and Fenerbahce at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on October 26, 2026. Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Sallai Roland biztos pont a Galatasaray csapatában
Fotó: Abdulhamid Hosbas / Anadolu via AFP

Az utolsó félórában a Galatasaray már takarékos üzemmódban futballozott, ezzel is készülve a jövő keddi, VfB Stuttgart elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

A Galatasaray tehát kiütéses győzelmet aratott, és továbbra is vezeti a török bajnokságot.

Süper Lig, 10. forduló:
Konyaspor–Galatasaray 0–4 (0–2)

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