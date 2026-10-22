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A Lille-Galatasaray BL-mérkőzés török sikert hozott szerda este. Sallai Rolandék 4-2-re nyertek Franciaországban, az eredményre a nemzetközi sajtó is felkapta a fejét.

A Lille-Galatasaray mérkőzés a félidőben még 2-2-re állt, Sallai Roland a szünet előtt gólpasszt adott az orosz Alekszej Batrakovnak, aki fejjel egyenlített. A második játékrészben aztán az történt a pályán, amit a vendégek akartak: a törökök egy öngóllal és Victor Osimhen találatával 4-2-es győzelmet arattak.

Sallai Roland a Lille-Galatasaray meccs gyik legjobbja volt
Sallai Roland a Lille-Galatasaray meccs gyik legjobbja volt
Fotó:  Matthieu Mirville
  • Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: Lille-Galatasaray 2-4 (2-2)
  • gól: Diaoune (7., 39.), illetve Akgün (2.), Batrakov (44.), Ozer (52., öngól), Osimhen (61.)

Lille-Galatasaray: Sallai Rolandék gödörbe lökték a franciákat

A Galata az első győzelmét szerezte meg a BL-alapszakaszban, a Lille viszont már a harmadik vereségét szenvedte el. A francia csapat a tabella utolsó előtti helyén áll, csupán a rosszabb gólkülönbséggel rendelkező Slovan Bratislavát előzi meg. A francia sajtóban nem is kímélték az újabb kudarc után az együttest és annak vezetőedzőjét, Davide Ancelottit, aki a legendás Carlo Ancelotti fia.

„A Lille összeomlott a Galatasaray ellen, hiába lőtt két gólt Soriba Diaoune, és továbbra sincs pontja a Bajnokok Ligájában” – írta a L'Équipe. 

„A Galatasaray még mélyebb gödörbe taszította a Lille-t és Ancelottit” 

– jegyezte meg a Sport.fr portál.

LILLE, FRANCE - OCTOBER 21: Head Coach of Lille Davide Ancelotti gives tactics during UEFA Champions League match between Lille and Galatasaray at Stade Pierre-Mauroy (Pierre Mauroy Stadium) in Lille, France on October 21, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Davide Ancelotti csapata egyre kilátástalanabb helyzetben a BL-ben
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A nemzetközi sajtó figyelmét sem kerülte el a franciák újabb BL-blamája

„Saját magát sodorta kilátástalan helyzetbe az edző! 

Az olasz szakember sorozatban harmadik Bajnokok Ligája-vereségét szenvedte el a Lille-lel” – rúgott bele Ancelottiba a spanyol AS. „A török óriás megnyerte a hatgólos, lélegzetelállító mérkőzést, és megszerezte első győzelmét” – írta a brit The Sun.

A Lille a BL-ben szenved, de a francia bajnokságban jobban szerepel, ugyanis a negyedik helyen áll, de ugyanannyi pontja van, mint az éllovas Lyonnak. Sallaiék vezetik a török ligát, és a BL-ben is megszerezték első pontjaikat.

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