A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 4–0-ra nyert a Tóth Rajmundot foglalkoztató Konyaspor otthonában. A találkozón a hazaiak edzője Tóthot a szünetben lecserélte, Sallai végig a pályán volt a vendégeknél.
- Konyaspor-Galatasaray 0-4
Sallai Rolandot kritizálták
Azonban hiába nyert 4–0-ra a Galatasaray, a török sajtóban Sallai védekezését kritizálták. A Türkiye Gazetesi szakírója, Ömer Faruk Ünal a „Túl könnyű volt!” című értékelésében külön foglalkozott a magyar futballistával.
„Sallai oldalán nagyon akadozott a játék, Dompé teljesen szétszedte azt a szárnyat” – írták a magyar légiósról.
Jean-Luc Dompé az első félidőben többször is veszélyes támadást vezetett Sallai oldalán. Két komoly lehetőség is Dompénak volt köszönhető: az egyik után Elmali nehezen mentett, a másiknál Jackson Muleka a keresztlécet találta el.
Fontos ugyanakkor, hogy Okan Buruk vezetőedző nem bírálta Sallait, de azt is elismerte, hogy az első félidőben a Konyaspornak veszélyes lehetőségei voltak – a második játékrészben a Galatasaray már jobban védekezett.
Tóth Rajmund egy félidőt kapott
Eközben a másik oldalon Tóth passzainak csak 73 százaléka volt pontos, négy párharcból mindössze egyet nyert meg, nem volt kulcspassza. A szünetben lecserélte őt edzője, İlhan Palut, aki a mérkőzés után a DHA török hírügynökségnek arról beszélt, hogy a szünetben változtatni akartak, mert kétgólos hátrányban voltak. Palut támadóbb összetételű csapatot akart a pályára küldeni.
„Az első félidőben kis szerencsével 2–1-re is állhatott volna a meccs, így a Galatasaray is kellemetlenebb helyzetben lett volna. A második félidőre ezekkel a gondolatokkal mentünk ki, és változtattunk” – mondta Palut.
Palut azt is elmondta, hogy a Galatasaray rendkívül gyors játékosai futásaikkal és hosszú labdavezetéseikkel komoly problémát okoztak nekik. A szünetben egyébként nemcsak Tóthot, hanem Jackson Mulekát is lecserélte. Enis Bardhi és Mostafa Mohamed érkezett.