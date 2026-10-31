A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 4–0-ra nyert a Tóth Rajmundot foglalkoztató Konyaspor otthonában. A találkozón a hazaiak edzője Tóthot a szünetben lecserélte, Sallai végig a pályán volt a vendégeknél.

Sallai Rolandot a győzelem ellenére is kritika érte Fotó: Joao Gregorio

Konyaspor-Galatasaray 0-4

Sallai Rolandot kritizálták

Azonban hiába nyert 4–0-ra a Galatasaray, a török sajtóban Sallai védekezését kritizálták. A Türkiye Gazetesi szakírója, Ömer Faruk Ünal a „Túl könnyű volt!” című értékelésében külön foglalkozott a magyar futballistával.

„Sallai oldalán nagyon akadozott a játék, Dompé teljesen szétszedte azt a szárnyat” – írták a magyar légiósról.

Jean-Luc Dompé az első félidőben többször is veszélyes támadást vezetett Sallai oldalán. Két komoly lehetőség is Dompénak volt köszönhető: az egyik után Elmali nehezen mentett, a másiknál Jackson Muleka a keresztlécet találta el.

Fontos ugyanakkor, hogy Okan Buruk vezetőedző nem bírálta Sallait, de azt is elismerte, hogy az első félidőben a Konyaspornak veszélyes lehetőségei voltak – a második játékrészben a Galatasaray már jobban védekezett.

Tóth Rajmund egy félidőt kapott

Eközben a másik oldalon Tóth passzainak csak 73 százaléka volt pontos, négy párharcból mindössze egyet nyert meg, nem volt kulcspassza. A szünetben lecserélte őt edzője, İlhan Palut, aki a mérkőzés után a DHA török hírügynökségnek arról beszélt, hogy a szünetben változtatni akartak, mert kétgólos hátrányban voltak. Palut támadóbb összetételű csapatot akart a pályára küldeni.

„Az első félidőben kis szerencsével 2–1-re is állhatott volna a meccs, így a Galatasaray is kellemetlenebb helyzetben lett volna. A második félidőre ezekkel a gondolatokkal mentünk ki, és változtattunk” – mondta Palut.

Palut azt is elmondta, hogy a Galatasaray rendkívül gyors játékosai futásaikkal és hosszú labdavezetéseikkel komoly problémát okoztak nekik. A szünetben egyébként nemcsak Tóthot, hanem Jackson Mulekát is lecserélte. Enis Bardhi és Mostafa Mohamed érkezett.