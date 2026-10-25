Döbbenetes események követték az Augsburg–Union Berlin (1-1) szombati Bundesliga-mérkőzést. A hazaiak védőjét, Juma Baht a második félidőben állították ki, miután durván szabálytalankodott a magyar válogatott Schäfer Andrással szemben. A lefújás után aztán valósággal elszabadult a pokol: a 20 éves futballistát a piros lapja után rasszista sértésekkel és halálos fenyegetésekkel árasztották el az interneten, az FC Augsburg közlése szerint pedig még a játékos családját is megfenyegették.

Schäfer Andrást durván letarolták, majd villant is a piros lap Fotó: HARRY LANGER / DPA

Schäfer András ellen szabálytalankodott, majd elszabadultak az indulatok

Eseménydúsan alakult az Augsburg és az Union Berlin összecsapása. A vendégek már a 19. percben emberhátrányba kerültek, miután Felix Uduokhait utolsó emberként elkövetett szabálytalanság miatt kiállították. A létszámfölény azonban a 63. percben megszűnt: Juma Bah nyújtott lábbal, késve érkezett Schäfer Andrásra, Robin Braun játékvezető pedig habozás nélkül felmutatta neki a piros lapot.

A találkozó végül 1–1-es döntetlennel zárult, a pályán történteknél azonban jóval súlyosabb események következtek a lefújás után. Az Augsburg szombat este közölte, hogy a 20 éves védőt az Instagramon rasszista üzenetekkel támadták, és halálosan megfenyegették. A klub tájékoztatása szerint Bah családját sem kímélték a fenyegetők.

Az FC Augsburg határozottan elítélte a történteket, és jelezte, hogy nem hagyja következmények nélkül az ügyet. A német klub feljelentést tesz, valamint megvizsgál minden rendelkezésére álló jogi lehetőséget. A csapat egyértelművé tette, hogy teljes mértékben kiáll a játékosa mellett.

A történtekre az Union Berlin is reagált. Schäfer András klubja megosztotta az Augsburg közleményét, az Instagramon pedig fontosnak nevezte a rivális együttes kiállását. Az Augsburg csapatkapitánya, Jeffrey Gouweleeuw ugyancsak támogatásáról biztosította csapattársát, és egy rasszizmus elleni üzenetet tett közzé.