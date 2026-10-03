A 27 éves Schäfer András péntek este kezdőként lépett pályára a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Az Union Berlin középpályása a mérkőzés főszereplője volt, ugyanis nem sokkal a kezdőrúgás után az éles szemű szurkolók kiszúrhatták, hogy lemaradt a mezén lévő feliratból a „c” betű, így „Shäfer” névvel a hátán futballozta végig a találkozót.

Schäfer András először viselhette a kapitányi karszalagot a válogatottban

Fotó: andras_schafer@instagram

A 15. percben majdnem egy kiállítást is kiharcolt Schäfer András. A magyar középpályás a térfél közepén belement egy párharcba, amelynek végén a georgiai Locsosvili megtaposta őt. Az esetet vizsgálták a VAR-szobában, de végül nem kapott piros lapot a vendégek játékosa.

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A találkozó fénypontja a 80. percben jött el Schäfer András számára. Marco Rossi szövetségi kapitány ekkor cserélte le Szoboszlai Dominikot, aki a pályáról lefelé menet Schäfer karjára húzta fel a csapatkapitányi karszalagot.

A 48-szoros válogatott Schäfer András 2020 szeptemberében, a Törökországban 1–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be a nemzeti csapatban, mostanra pedig a gárda egyik legrutinosabb játékosa lett.

A péntek esti mérkőzés után Schäfer András a közösségi oldalán tudatta, mit jelentett számára, hogy viselhette a kapitányi karszalagot a nemzeti csapatban.

„Megérte, kölyök. Ez a pillanat örökre velem marad. Nagyon büszke vagyok a csapatra, ez az igazi arcunk” – írta az Instagramon Schäfer, aki 48 meccsen öt gólt lőtt és két gólpasszt adott a válogatottban.