Alig néhány óra alatt fordult teljesen a feje tetejére Ángel Contento élete. A spanyol hatodosztályú Sporting Alcázar támadója kedden még pályára lépett csapata történelmi Király-kupa-mérkőzésén az élvonalbeli Málaga ellen, szerda reggel azonban már a súlyos spanyolországi vonatbaleset helyszínén segített a sérülteknek. A tragédia különösen közelről érintette, ugyanis Contento éppen Urdából származik, ahol a két nagy sebességű vonat összeütközött.

Spanyolországi vonatbaleset: legalább 68 ember meghalt a tragédiában Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Spanyolországi vonatbaleset: egyik napról a másikra változott meg minden a focista számára

Ángel Contento számára október 27. még a futballról szólt. A Sporting Alcázar a Király-kupában fogadta a Málaga együttesét, ami hatalmas eseménynek számított a hatodik vonalban szereplő klub számára. A Manuel Delgado Meco Stadion megtelt, a hazaiak pedig több mint egy órán keresztül tartották magukat az élvonalbeli ellenféllel szemben. Contento kezdőként kapott lehetőséget a történelmi találkozón.

A Málaga végül csak a 70. percben törte meg az ellenállást, majd 3–0-ra megnyerte a mérkőzést. A vereség ellenére Contento később élete egyik legszebb napjaként emlékezett vissza az estére – egy kiscsapat játékosaként ugyanis ritkán adódik lehetőség arra, hogy telt ház előtt egy La Liga-csapat ellen szerepeljen a spanyol kupában. Néhány órával később azonban már egészen más világ fogadta.

Contento szerda reggel fél hétkor kelt fel, és a civil munkájába indult: állattenyésztőként dolgozik. Munka közben a rádióból értesült arról, hogy Urdánál két nagy sebességű vonat összeütközött. Mivel a tragédia helyszíne mindössze nyolc kilométerre volt tőle, azonnal elindult segíteni.

Amikor meghallottam a hírt a rádióban, rohantam segíteni. Tegnap életem egyik legjobb napját éltem, ma pedig az egyik legrosszabbat. Nem vagyok jól, még mindig sokkos állapotban vagyok

– idézte fel a Cadena SER műsorában a futballista, aki nagyjából tíz perc alatt ért a baleset helyszínére.

A látványra azonban nem lehetett felkészülni. Contento elmondása szerint folyamatosan érkeztek a sérültek, ő pedig más segítőkkel együtt azt tette, amit a mentésben részt vevők kértek tőlük. Többek között a sebesültek elszállításában és a környékbeli csarnokokba történő eljuttatásában vett részt. A focistát különösen azoknak a családoknak a kétségbeesése viselte meg, akik órákon keresztül semmilyen hírt nem kaptak eltűnt hozzátartozóikról.

🙏 "He pasado de uno de los mejores días de mi vida a tal vez el peor": un jugador del Sporting Alcázar relata las 24 horas que no olvidará nunca 👉 Ángel Contento, que jugó contra el Málaga, no dudó en acudir al lugar del accidente en Urda para ayudar https://t.co/S8N2gQyfMo — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 29, 2026

Mint arról az Origo is beszámolt, a szerdai urdai katasztrófában egy Renfe- és egy Iryo-szerelvény ütközött össze. A spanyol hatóságok legfrissebb adatai szerint legalább 68 ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek.