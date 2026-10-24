A magyar válogatottól lassan egy éve távol lévő Szalai Attila remek formában futballozik Lengyelországban, és egyre erősebben kopogtat Marco Rossi ajtaján. A 28 éves védő a Pogon Szczecin egyik meghatározó játékosává vált, ráadásul a szövetségi kapitánnyal is beszélt már arról, mire van szükség ahhoz, hogy ismét magára ölthesse a címeres mezt.

Szalai Attila ismét magára öltené a magyar válogatott mezét Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Szalai Attila újra magyar válogatott lehet

Szalai Attila remek időszakot él Lengyelországban. A magyar védő rendszeresen lehetőséget kap a Pogon Szczecinben, az idényben már kétszer bekerült az Ekstraklasa adott fordulójának álomcsapatába, és a klubnál nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is fontos szerepet szánnak neki. A jó teljesítmény pedig azért is különösen fontos számára, mert szeretne ismét bekerülni Marco Rossi magyar válogatottjába. Szalai a Nemzeti Sportnak beszélt arról, hogy kapcsolatban van a szövetségi kapitánnyal, és a kettejük közötti beszélgetés után tisztában van azzal, milyen feltételeknek kell megfelelnie.

Beszéltem a kapitánnyal, tudom, mit vár tőlem. Bízom benne, hogy újra ott lehetek a válogatottban, ezért mindent megteszek. Keményen dolgozom, mert tisztában vagyok vele, hogy ehhez rendszeresen játszanom kell, és jól kell teljesítenem. Most erre összpontosítok, tehát a célom egyértelmű: szeretnék visszakerülni a nemzeti csapatba.

Szalai a 2026–2027-es lengyel bajnoki idényben eddig kilenc mérkőzésen lépett pályára a Pogonban, 547 percet játszott, emellett egy gólt és egy gólpasszt is jegyzett. Az idény során már kétszer bekerült az Ekstraklasa fordulójának válogatottjába is.

Legutóbb a GKS Katowice ellen nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Pogon 1–0-ra győzött, Szalai pedig végigjátszotta a mérkőzést, és az ő hosszú indítása előzte meg Jordi Sánchez győztes gólját. A magyar védő a párharcai nagy részét megnyerte, több fontos labdaszerzése és tisztázása is volt, így a találkozó egyik legjobbjának választották.