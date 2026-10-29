Csütörtökig nyolc élvonalbeli, négy másodosztályú és három NB III-as csapat biztosította a helyét a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Zárásként a Szeged-Újpest meccsen a maradék egy helyért szálltak harcba.

Szélesi Zoltán győzelmet ünnepelt a Szeged-Újpest meccsen Fotó: ujpestfc.hu

A 10. percben megszerezte a vezetést az Újpest: ügyes passzolgatás végén Scharmer balról, éles szögből, az alapvonal közeléből, nagy erővel a hálóba lőtt. Tíz perccel később Vlijter a kis híján növelte az előnyt, 18 méterről tüzelt, a labda a jobb oldali kapufán csattant.

A 31. percben büntetőhöz jutott az Újpest, Vlijter érkezett egy passzra, kifelé tolta a labdát, de Prokop kapus buktatta:

a 11-est Horváth Krisztofer végezte el, flegmán a bal sarok felé gurította a labdát, Rostislav Prokop vetődve védett.

Egy perccel később egyenlített a Szeged, egy szöglet után Tóth-Gábor a túl oldalon érkezett, és kapásból a rövid alsó sarokba lőtt (1-1). Prokop kapus a 11-es előtt megsérült, a kezét fájlalta, de védte Horváth 11-esét, majd a szegedi egyenlítés után cserét kért.

A 62. percben Tóth-Gábor kis híján a vezetést is megszerezte, közeli lövését Banai védte. A 75. percben ismét az Újpest vezetett, Matko lövése a kapusról a saját védője testére pattant, onnan ismét Matkó elé került, ő pedig közelről a hálóba emelt (1-2). A hajrá a vendégeké volt, öt perccel a vége előtt a lilák lezárták a meccset, Matko közelről a hálóba pöccintett.

Az Újpest végül 3-1-re nyert, és bejutott a legjobb 16 közé.

Teljes a 16-os mezőny a Magyar Kupában a Szeged-Újpest meccs után

Az NB I-ből a Ferencváros, a Debrecen, a Nyíregyháza, a Paks, a Vasas, az MTK, a Zalaegerszeg, a Puskás Akadémia, és az Újpest, az NB II-ből a Gyirmót, az Ajka, a Kecskemét, a Kozármisleny, míg az NB III-ból az ESMTK, a Pécs és a Sopron jutott a legjobb 16 közé.