Megvan a „Lex Kubatov" első áldozata, 27 év után távozik a magyar sportvezető

Az NB II-ben szereplő Karcagi SE-nél komoly változást hozott az új sportvezetői összeférhetetlenségi szabályozás. A klub alelnöke, Szepesi Tibor 27 év után távozik tisztségéből, miután a „Lex Kubatovként” emlegetett új szabályok miatt benyújtotta lemondását.

Karcagi SE alelnöke, Szepesi Tibor 27 év után távozik tisztségéből Fotó: Vigh Attila

A „Lex Kubatov” miatt távozik a Karcagi SE alelnöke, Szepesi Tibor

A Karcagi Sport Egyesület közleményben jelentette be, hogy Szepesi Tibor befejezi alelnöki munkáját. A sportvezető szeptember 1-jén nyújtotta be lemondását, amely a folyamatban lévő pályázati időszak elszámolásainak elkészítését és szabályszerű benyújtását követően lépett hatályba.

A háttérben a 2026 júniusában kihirdetett 2026. évi XVIII. törvény civilszervezeteket érintő változásai állnak. Az új összeférhetetlenségi szabályozás – amelyet a közbeszédben „Lex Kubatovként” is emlegetnek – elválasztja egymástól bizonyos közéleti és sportvezetői tisztségek betöltését. Szepesi a klub közleményében hangsúlyozta, továbbra is szívügyének tekinti a karcagi sport működését és jövőjét, a kialakult helyzetben azonban nem látott más lehetőséget, mint hogy lemondjon tisztségéről.

Fájó szívvel, de kénytelen vagyok lemondani a Karcagi Sport Egyesületben betöltött tisztségemről

– fogalmazott a távozó alelnök.

Szepesi Tibor rendkívül hosszú korszakot zár le Karcagon: 46 éve tagja az egyesületnek, amelynek vezetésében 27 éven keresztül vállalt szerepet. A több mint negyedszázados időszak alatt sportlétesítmény-fejlesztések, hazai és nemzetközi versenyek, valamint számos országos és nemzetközi sportsiker kísérte az egyesület működését. Búcsúüzenetében köszönetet mondott többek között a sportolóknak, edzőknek, testnevelőknek, sportvezetőknek, szülőknek, támogatóknak, szponzoroknak és önkénteseknek az elmúlt évtizedek közös munkájáért.