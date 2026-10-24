Az egyik legjobb barátjaként tekint Szoboszlai Dominikra az Újpest magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter – és ez akkor is így lenne, ha a 25 éves középpályás nem Liverpoolban, hanem Mezőkövesden játszana. Erről a 35 éves hálóőrt beszélt egy interjúban. Hozzátette, nagyon hasonló a személyiségük, az elmúlt években megélt sikerek, kudarcok pedig még jobban összekovácsolták őket.
Szoboszlai Dominikkal való barátságáról beszélt Szappanos Péter
Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter híresen jó barátságot ápolnak egymással. Erről a Liverpool középpályása is beszélt korábban, amikor a 35 éves kapus elbúcsúzott a válogatottól még júniusban.
Nemcsak azért, mert jó barátom, hanem mert fontos szerepet töltött be a válogatottban, gondolok itt például az új játékosok beilleszkedésére. Komoly tapasztalattal rendelkezik, sok van mögötte. Jó emberismerő, jó ember. Nagyon jó DJ is, és persze elképesztően jó kapus. De talán nem is őt kell pótolni, hanem valakinek fel kell nőnie a feladathoz, és át kell vennie azokat a dolgokat, amiket ő csinált
– nyilatkozta a 25 éves labdarúgó.
Szoboszlai Dominik után most Szappanos Péter is a barátságukról beszélt az Újpest FC YouTube-csatornáján megjelent Belső Sáv című műsor második epizódjában.
Az elmúlt három évben óriásit fordult a Szobi, nyilván az elért eredményeivel, meg az, hogy a klub, ahol játszik mekkora múltú, mit ért el, milyen eredményei vannak. De én úgy tekintek rá, mint a barátomra, nem mint a játékosra, aki ott játszik
– fogalmazott az Újpest kapusa, aki a múltkor mondta is a Liverpool középpályásának, hogy neki teljesen mindegy, hol játszik, ha Mezőkövesden futballozna, akkor is az egyik legjobb barátjának tartaná. A személyiségük ugyanis nagyon hasonló, plusz az elmúlt években megélt sikerek és kudarcok összekovácsolták őket.
Ugyanez a Barnival is, közös a személyiségünk, mivel nagyon sok időt töltöttünk együtt, annyira jól összekapcsolódtunk, hogy így alakult ki ez a barátság
– ezt pedig már az AEK Athén magyar válogatott csatáráról, Varga Barnabásról mondta Szappanos Péter.
A 35 éves hálóőr elárulta, ők hárman nagyon jól ismerik egymás érzéseit, olykor éjszakába nyúlóan szoktak beszélgetni.
Itt nemcsak a felszínes része van meg, hogy röhögünk, szívatjuk egymást, kártyázunk, meg ilyenek, hanem a játékos mögött az embert is megismertük. Az elmúlt években bőven volt rá időnk, nagyon sok időt töltöttünk együtt, és ezeket szerencsére minőségi beszélgetéssel töltöttük, amiből megismertük a másikat, az érzéseit, hogy mi az, ami megviseli a másikat, mi az, ami nem
– mesélte Szappanos Péter, akit például akkor is elsők közt hívott fel telefonon és biztatott Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás, amikor az első pár mérkőzése nem a tervek szerint alakult Újpesten.
A rutinos kapus két barátjának egy irigylésreméltó tulajdonságáról is lerántotta a leplet, ami nem más, mint hogy őket tényleg nem érintik meg a külső vélemények.