Az egyik legjobb barátjaként tekint Szoboszlai Dominikra az Újpest magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter – és ez akkor is így lenne, ha a 25 éves középpályás nem Liverpoolban, hanem Mezőkövesden játszana. Erről a 35 éves hálóőrt beszélt egy interjúban. Hozzátette, nagyon hasonló a személyiségük, az elmúlt években megélt sikerek, kudarcok pedig még jobban összekovácsolták őket.

Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter jó barátságot ápolnak egymással

Fotó: Ladóczki Balázs

Szoboszlai Dominikkal való barátságáról beszélt Szappanos Péter

Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter híresen jó barátságot ápolnak egymással. Erről a Liverpool középpályása is beszélt korábban, amikor a 35 éves kapus elbúcsúzott a válogatottól még júniusban.

Nemcsak azért, mert jó barátom, hanem mert fontos szerepet töltött be a válogatottban, gondolok itt például az új játékosok beilleszkedésére. Komoly tapasztalattal rendelkezik, sok van mögötte. Jó emberismerő, jó ember. Nagyon jó DJ is, és persze elképesztően jó kapus. De talán nem is őt kell pótolni, hanem valakinek fel kell nőnie a feladathoz, és át kell vennie azokat a dolgokat, amiket ő csinált

– nyilatkozta a 25 éves labdarúgó.

Szoboszlai Dominik után most Szappanos Péter is a barátságukról beszélt az Újpest FC YouTube-csatornáján megjelent Belső Sáv című műsor második epizódjában.

Az elmúlt három évben óriásit fordult a Szobi, nyilván az elért eredményeivel, meg az, hogy a klub, ahol játszik mekkora múltú, mit ért el, milyen eredményei vannak. De én úgy tekintek rá, mint a barátomra, nem mint a játékosra, aki ott játszik

– fogalmazott az Újpest kapusa, aki a múltkor mondta is a Liverpool középpályásának, hogy neki teljesen mindegy, hol játszik, ha Mezőkövesden futballozna, akkor is az egyik legjobb barátjának tartaná. A személyiségük ugyanis nagyon hasonló, plusz az elmúlt években megélt sikerek és kudarcok összekovácsolták őket.

Ugyanez a Barnival is, közös a személyiségünk, mivel nagyon sok időt töltöttünk együtt, annyira jól összekapcsolódtunk, hogy így alakult ki ez a barátság

– ezt pedig már az AEK Athén magyar válogatott csatáráról, Varga Barnabásról mondta Szappanos Péter.