Örömmel fogadták a Liverpool szurkolói, hogy Szoboszlai Dominik visszatért a kezdőcsapatba a Brentford ellen mérkőzésen, de boldogságuk hamar kétségbeesésbe fordult, amikor a magyar középpályás félórányi játék után a földre került. A 25 éves labdarúgóról Andoni Iraola vezetőedző elmondta, mégsem gyógyult fel teljesen a combizom-sérüléséből.

Szoboszlai Dominikot le kellett cserélni a Brentford-Liverpool mérkőzésen

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Brentford-Liverpool (Premier League)

1-2

Szoboszlai Dominik két kihagyott mérkőzés után tért vissza a Liverpoolba, de a Brentford elleni Premier League-találkozón félórányi játék után le kellett cserélni – a helyét Trey Nyoni vette át. A Vörösök bár egygólos hátrányba kerültek, a második félidőben emberelőnyben játszva Victor Munoz és Alexander Isak góljaival megfordították, és 2-1-re megnyerték az összecsapást.

Andoni Iraola megszólalt Szoboszlai Dominik sérüléséről

A Liverpool vezetőedzője a lefújás után Szoboszlai Dominikról is nyilatkozott.

Edzett az elmúlt napokban, de nem tudtuk, mennyi játékperce lesz

– mondta a SkySportsnak Andoni Iraola.

Nem egy újabb sérülésről van szó, még nem gyógyult meg teljesen

– tette hozzá a baszk szakember, aki a Rousing the Kop beszámolója szerint a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, Szoboszlai „egy időre” megint kihagyni kényszerül a Liverpool mérkőzéseit.