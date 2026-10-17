Örömmel fogadták a Liverpool szurkolói, hogy Szoboszlai Dominik visszatért a kezdőcsapatba a Brentford ellen mérkőzésen, de boldogságuk hamar kétségbeesésbe fordult, amikor a magyar középpályás félórányi játék után a földre került. A 25 éves labdarúgóról Andoni Iraola vezetőedző elmondta, mégsem gyógyult fel teljesen a combizom-sérüléséből.
- Brentford-Liverpool (Premier League)
- 1-2
Szoboszlai Dominik két kihagyott mérkőzés után tért vissza a Liverpoolba, de a Brentford elleni Premier League-találkozón félórányi játék után le kellett cserélni – a helyét Trey Nyoni vette át. A Vörösök bár egygólos hátrányba kerültek, a második félidőben emberelőnyben játszva Victor Munoz és Alexander Isak góljaival megfordították, és 2-1-re megnyerték az összecsapást.
Andoni Iraola megszólalt Szoboszlai Dominik sérüléséről
A Liverpool vezetőedzője a lefújás után Szoboszlai Dominikról is nyilatkozott.
Edzett az elmúlt napokban, de nem tudtuk, mennyi játékperce lesz
– mondta a SkySportsnak Andoni Iraola.
Nem egy újabb sérülésről van szó, még nem gyógyult meg teljesen
– tette hozzá a baszk szakember, aki a Rousing the Kop beszámolója szerint a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, Szoboszlai „egy időre” megint kihagyni kényszerül a Liverpool mérkőzéseit.