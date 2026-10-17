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A magyar középpályás nem egy újabb sérülést szenvedett, csak nem gyógyult meg teljesen. Szoboszlai Dominikot félórányi játék után kellett lecserélni a Brentford-Liverpool mérkőzésen, és Andoni Iraola elmondta, egy időre megint kényszerpihenő vár rá.

Örömmel fogadták a Liverpool szurkolói, hogy Szoboszlai Dominik visszatért a kezdőcsapatba a Brentford ellen mérkőzésen, de boldogságuk hamar kétségbeesésbe fordult, amikor a magyar középpályás félórányi játék után a földre került. A 25 éves labdarúgóról Andoni Iraola vezetőedző elmondta, mégsem gyógyult fel teljesen a combizom-sérüléséből.

Szoboszlai Dominikot le kellett cserélni a Brentford-Liverpool mérkőzésen
Szoboszlai Dominikot le kellett cserélni a Brentford-Liverpool mérkőzésen
Fotó: GLYN KIRK / AFP
  • Brentford-Liverpool (Premier League)
  • 1-2

Szoboszlai Dominik két kihagyott mérkőzés után tért vissza a Liverpoolba, de a Brentford elleni Premier League-találkozón félórányi játék után le kellett cserélni – a helyét Trey Nyoni vette át. A Vörösök bár egygólos hátrányba kerültek, a második félidőben emberelőnyben játszva Victor Munoz és Alexander Isak góljaival megfordították, és 2-1-re megnyerték az összecsapást.

Andoni Iraola megszólalt Szoboszlai Dominik sérüléséről

A Liverpool vezetőedzője a lefújás után Szoboszlai Dominikról is nyilatkozott.

Edzett az elmúlt napokban, de nem tudtuk, mennyi játékperce lesz 

– mondta a SkySportsnak Andoni Iraola. 

Nem egy újabb sérülésről van szó, még nem gyógyult meg teljesen

– tette hozzá a baszk szakember, aki a Rousing the Kop beszámolója szerint a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, Szoboszlai „egy időre” megint kihagyni kényszerül a Liverpool mérkőzéseit.

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