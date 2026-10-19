Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nem mindenki kapja meg, amit remélt: ezt hozhatja a Tisza költségvetése

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Liverpool 2-1-re nyert a Brentford otthonában, a három pont megszerzését azonban beárnyékolta a magyar középpályás sérülése. Szoboszlai Dominik két kihagyott mérkőzés után tért vissza a kezdőcsapatba, ám alig több mint félórát tölthetett a pályán. A szurkolók Andoni Iraola értheteten döntése mellett a klubvezetésnek is nekimentek.

Szoboszlai Dominik combizom-sérülés miatt hagyta ki a Manchester City elleni bajnokit és a LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozót. A Brentford-Liverpool (1-2) meccsen azonban ismét a kezdőcsapatban kapott helyet, de a 32. percben jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Andoni Iraola a találkozó után elismerte, hogy ugyanarról a sérülésről van szó, és Szoboszlai valószínűleg még nem épült fel teljesen.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset
Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik sérülése miatt dühöngenek Liverpoolban

A This Is Anfield beszámolója szerint a Liverpool szurkolói élesen bírálták a döntést, különösen azért, mert a magyar középpályás helyett Trey Nyoni is lehetőséget kaphatott volna. A drukkerek szerint nem volt értelme kockáztatni a magyar futballista egészségét, hiszen a csapatra rendkívül sűrű időszak vár.

„Túl nagy kockázat volt pályára küldeni Szoboszlait, és ez nagyon csúnyán visszaütött. 

Nagyon rossz döntéshozatal” – fogalmazott az egyik hozzászóló a liverpooli portál kommentmezőjében.

A felháborodás nem kizárólag a baszk vezetőedzőnek szólt. Több szurkoló a klub keretépítési politikáját is felelőssé tette a kialakult helyzetért. 

Ryan Gravenberch eltiltás miatt nem játszhatott a Brentford ellen, így Iraolának korlátozottak voltak a lehetőségei a középpályán, ráadásul a nyáron nem érkezett játékos erre a posztra. A drukkerek szerint azonban ez nem indokolja, hogy egy még nem teljesen felépült játékost kockáztassanak.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola gestures on the touchline during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 17, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Andoni Iraola döntése felbőszítette a Liverpool-szurkolókat
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool ráadásul újabb sérültekkel számolhat, hiszen Jeremie Frimpong is idő előtt hagyta el a pályát. A csapatnak a következő hetekben hétközi és hétvégi mérkőzéseken is helyt kell állnia, így Szoboszlai Dominik kiesése különösen érzékenyen érintheti az együttest.

A Brentford-Liverpool találkozót végül 2-1-re megnyerték a Vörösök, de a szurkolók örömét jelentősen csökkenti, hogy a győzelemnek komoly ára lehet. A kritikusok szerint a magyar középpályás esetében jobb döntés lett volna még egy mérkőzést kivárni, mint idő előtt visszaküldeni a pályára, és ezzel újabb kényszerpihenőt kockáztatni.

  • Kapcsolódó cikkek
Andoni Iraola szavai után beindult a találgatás Liverpoolban Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban
Szoboszlai lett az áldozata Iraola döntésének? Egyszerre támadják és dicsérik a Liverpool edzőjét
Szoboszlai Dominik az érzelmeivel küszködve hagyta el a pályát a Liverpool mérkőzésén
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!