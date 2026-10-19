Szoboszlai Dominik combizom-sérülés miatt hagyta ki a Manchester City elleni bajnokit és a LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozót. A Brentford-Liverpool (1-2) meccsen azonban ismét a kezdőcsapatban kapott helyet, de a 32. percben jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Andoni Iraola a találkozó után elismerte, hogy ugyanarról a sérülésről van szó, és Szoboszlai valószínűleg még nem épült fel teljesen.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik sérülése miatt dühöngenek Liverpoolban

A This Is Anfield beszámolója szerint a Liverpool szurkolói élesen bírálták a döntést, különösen azért, mert a magyar középpályás helyett Trey Nyoni is lehetőséget kaphatott volna. A drukkerek szerint nem volt értelme kockáztatni a magyar futballista egészségét, hiszen a csapatra rendkívül sűrű időszak vár.

„Túl nagy kockázat volt pályára küldeni Szoboszlait, és ez nagyon csúnyán visszaütött.

Nagyon rossz döntéshozatal” – fogalmazott az egyik hozzászóló a liverpooli portál kommentmezőjében.

A felháborodás nem kizárólag a baszk vezetőedzőnek szólt. Több szurkoló a klub keretépítési politikáját is felelőssé tette a kialakult helyzetért.

Ryan Gravenberch eltiltás miatt nem játszhatott a Brentford ellen, így Iraolának korlátozottak voltak a lehetőségei a középpályán, ráadásul a nyáron nem érkezett játékos erre a posztra. A drukkerek szerint azonban ez nem indokolja, hogy egy még nem teljesen felépült játékost kockáztassanak.

Andoni Iraola döntése felbőszítette a Liverpool-szurkolókat

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool ráadásul újabb sérültekkel számolhat, hiszen Jeremie Frimpong is idő előtt hagyta el a pályát. A csapatnak a következő hetekben hétközi és hétvégi mérkőzéseken is helyt kell állnia, így Szoboszlai Dominik kiesése különösen érzékenyen érintheti az együttest.

A Brentford-Liverpool találkozót végül 2-1-re megnyerték a Vörösök, de a szurkolók örömét jelentősen csökkenti, hogy a győzelemnek komoly ára lehet. A kritikusok szerint a magyar középpályás esetében jobb döntés lett volna még egy mérkőzést kivárni, mint idő előtt visszaküldeni a pályára, és ezzel újabb kényszerpihenőt kockáztatni.