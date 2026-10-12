Szoboszlai Dominik combsérülés miatt nem léphetett pályára a Liverpool Manchester City elleni rangadóján (0-3), a magyar válogatott csapatkapitánya azonban így sem maradt távol az Anfieldtől. A 25 éves futballista a lelátóról figyelte az összecsapást felesége, Buzsik Borka társaságában, mellettük pedig Erling Haaland szerelme, Isabel Haugseng Johansen foglalt helyet.

Szoboszlai Dominik a lelátón figyelte a Liverpool-Manchester City rangadót Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Haaland párja Szoboszlai Dominik és felesége mellett nézte a rangadót

A televíziós kamerák a mérkőzés közben Szoboszlai Dominikot is megmutatták a lelátón. A magyar válogatott csapatkapitánya feleségével, Buzsik Borkával nézte a rangadót, társaságukban pedig Erling Haaland párja, Isabel Haugseng Johansen is ott volt. A norvég támadó kedvese Buzsik Borka mellett foglalt helyet az Anfield lelátóján.

A jelenetet még érdekesebbé teszi, hogy a felvétel a Liverpool VIP-részlegében készült. Egy ekkora rangadón önmagában is szokatlan látvány, hogy az egyik csapat legnagyobb sztárjának párja az ellenfél kiemelt vendégei között foglal helyet, így nem meglepő, hogy a képsorok hamar elterjedtek a közösségi médiában.

📸 - Dominik Szoboszlai having a laugh with the ladies. https://t.co/19D0e5U8aX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 11, 2026

A háttér ismeretében ugyanakkor már kevésbé különös, hogyan került Haaland barátnője Szoboszlaiék mellé. A Liverpool magyar sztárja és a Manchester City norvég gólvágója régóta közeli barátságot ápol egymással, amely még közös salzburgi éveikre nyúlik vissza. A két játékos útjai később különváltak, Angliában pedig már két nagy rivális színeiben találkoztak újra, a pályán kívüli kapcsolatuk azonban továbbra is szoros maradt.