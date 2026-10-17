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A 25 éves középpályás újra kezdő volt a Liverpoolban. Szoboszlai Dominik félórányi játék után viszont nem tudta folytatni a játékot a Brentford ellen, a combizom-sérülése még nem jött teljesen rendbe.

Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban állt fel a Liverpool a Brentford otthonában a Premier League 7. fordulójában. Bő félórányi játék után viszont kiderült, hogy a combizom-sérülése még nem jött teljesen rendbe, és le kellett cserélni. A 25 éves középpályás az érzelmeivel küszködött, miközben elhagyta a pályát.

Szoboszlai Dominik megsérült a Brentford-Liverpool mérkőzésen
Szoboszlai Dominik megsérült a Brentford-Liverpool mérkőzésen
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik megsérült a Brentford-Liverpool mérkőzésen

Szoboszlai Dominik combizom-sérülés miatt kihagyni kényszerült csapata Manchester City elleni, múlt heti bajnokiját, majd az osztrák LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozót is. A Brentford ellen ugyan bekerült a Vörösök kezdőcsapatába, de bő félórányi játék után nem tudta folytatni.

A Liverpool magyar középpályása leült a fűre, majd érzelmeivel küzdve hagyta el a pályát.

Szoboszlai Dominik helyét Trey Nyoni vette át.

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