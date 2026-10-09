Szoboszlai Dominik mindössze 15 éves volt, amikor Salzburgba került, ahol édesapja szerint hamar megtapasztalta, milyen nehézségekkel jár, ha valaki fiatalon külföldön akar érvényesülni. Szoboszlai Zsolt a IX. Sportinno Konferencián, egy utánpótlás-nevelésről szóló kerekasztal-beszélgetésen mesélt arról, hogy fia már ebben a korban „megkapta azokat a bizonyos pofonokat”, és meg kellett tanulnia alkalmazkodni az új környezethez.

Szoboszlai Dominik már 15 évesen megtapasztalta, milyen a felnőtt élet

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominiknek kellett alkalmazkodnia

Szoboszlai Zsolt, a Főnix Gold SC alapítója és szakmai vezetője szerint érdemes lenne külföldi szakemberek szemével is felmérni a magyar utánpótlást, hogy kiderüljön, ők ugyanazokban a fiatalokban látják-e a nemzetközi szint eléréséhez szükséges potenciált, mint a hazai edzők. Az 51 éves szakember ezt követően saját fia példáján keresztül mutatta be, milyen út vezethet a tehetségtől a legmagasabb szintig. Mint mondta, külföldön nem a környezet alkalmazkodik a fiatal játékoshoz, hanem neki kell bizonyítania, hogy képes megfelelni az elvárásoknak.

Dominik esetében mindez már egészen fiatalon elkezdődött. Szoboszlai Zsolt korábbi elmondása szerint hétvégén kivitte fiát a tatabányai vasútállomásra, ahonnan vonattal utazott Salzburgba. Egy héten át az osztrákoknál edzett, pénteken pedig hazatért, hogy itthon bajnoki mérkőzést játsszon – ez egészen addig így ment, amíg hivatalosan is át nem igazolhatott. Édesapja közben kemény követelményeket támasztott vele szemben, és sosem titkolta, hogy szigorúan fogta Dominikot. A későbbi válogatott csapatkapitány ugyanakkor nem ettől viselte meg magát igazán, sokkal nehezebben dolgozta fel a vereségeket: egy elveszített mérkőzés után például még a játékvezetőt is megpróbálta meggyőzni arról, hogy játsszák újra a találkozót.

15 évesen kiment Salzburgba, ahol korán megkapta azokat a bizonyos pofonokat, de lépkedett tovább. Benne van a magyarság. Sokszor kellett a tyúkszemére lépni, hogy nem a többiekkel van a gond, hanem vele, rossz irányba halad. Természetesen nem a társai illeszkedtek hozzá, hanem Dominiknak kellett elfogadtatnia magát. Nagyon sokszor megnyilatkozott ő is, hogy kétszer annyit kell neki tenni magyarként, mint amit akár egy helyi srácnak.

Szoboszlai Zsolt szerint a külföldi közeg ugyanakkor nem feltétlenül csak keményebb, hanem egyértelműbb is: a sportoló pontosan tudja, mi a feladata és mit várnak el tőle. Úgy véli,

egy bizonyos szint felett már nem elég pusztán tehetségesnek lenni, olyan karakter is kell, amely képes komoly áldozatokat hozni és nagy nyomás alatt teljesíteni.

Szoboszlai Zsolt: Nem gondolták, hogy Dominik ilyen szintre juthat

A Főnix Gold SC alapítója később arról is beszélt, hogy még a külföldi klubok sem feltétlenül tudják előre megmondani, melyik fiatalból lehet később topjátékos. Felidézte, hogy korábban több magyar labdarúgót, köztük Szoboszlai Dominikot is elvitte a Dinamo Zagrebhez, ahol akkor nem feltétlenül látták benne azt a potenciált, amelyet később befutott pályafutása igazolt.

Akkor nem gondolták, hogy Dominik ilyen szintre juthat, ők sem mindig látják azt, hogy ki lehet a top szintig eljutó játékos

– zárta Szoboszlai Zsolt.