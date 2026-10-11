A Liverpool a Manchester Cityt fogadja az Anfielden a Premier League hatodik fordulójának vasárnapi rangadóján. A találkozó előtt Erling Haaland külön is megemlékezett korábbi salzburgi csapattársáról, Szoboszlai Dominikról, akivel legutóbb meglehetősen emlékezetes párharcot vívott a két csapat februári mérkőzésén.

Szoboszlai Dominik csak szabálytalanul tudta megállítani Erling Haalandot

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Manchester City norvég gólvágóját a Viaplay Premier Sunday műsorában kérdezték a történtekről, Haaland pedig nevetve idézte fel, hogyan került összetűzésbe jó barátjával.

Haaland elárulta, mit mondott Szoboszlai Dominiknak

Nem kellett volna visszahúznia. Hagynia kellett volna, hogy gólt szerezzek

– üzente Haaland, aki szerint így alakult volna a legjobban a jelenet.

A norvég csatár azt is elárulta, hogy a mérkőzés után mivel ugratta Szoboszlait.

„Azt mondtam neki, hogy gyorsabb voltam nála” – idézte fel mosolyogva Haaland, aki szerint ezt a pályán történtek is alátámasztották. A támadó hozzátette, hogy viccesnek találta a szituációt, és bár a találkozó végjátéka egészen őrültre sikeredett, a Manchester City számára remekül alakult az este.

A február 8-i mérkőzés valóban emlékezetes fordulatokat hozott: Szoboszlai a 74. percben fantasztikus szabadrúgásgóllal szerzett vezetést a Liverpoolnak, ám Bernardo Silva egyenlített, majd Haaland hosszabbításban értékesített büntetőjével a City 2–1-re fordított.

A legnagyobb dráma azonban még hátravolt: a hazaiak kapusa, Alisson Becker is előrement egy szöglethez, a labdát pedig Rayan Cherki a félpálya környékéről az üres liverpooli kapu felé gurította. Haaland a labda után sprintelt, Szoboszlai azonban visszahúzta a norvég támadót. A City csatára ezt követően maga is szabálytalankodott a magyar játékossal szemben, miközben a labda a kapuba gurult.

A VAR-vizsgálat után a találatot érvénytelenítették, Szoboszlai pedig a nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása miatt piros lapot kapott. Az eset hatalmas vitát váltott ki, és Haaland már közvetlenül a lefújás után is sajnálatát fejezte ki barátja kiállítása miatt.

A két futballista kapcsolata évekre nyúlik vissza, hiszen korábban az osztrák Red Bull Salzburgban együtt játszottak. Haaland mostani megjegyzései is inkább baráti ugratásként hatottak, a vasárnapi rangadón azonban ismét nagy téttel csaphatnak össze.