Újabb pihenőre kényszerül Szoboszlai Dominik, aki combizom-sérülése után ugyan visszatért a Liverpool kezdőcsapatába a szombati, Brentford elleni bajnokin, de félórányi játék után le kellett cserélni. Andoni Iraola vezetőedző úgy fogalmazott „egy ideig” biztosan nem számíthat a magyar középpályásra, aki fontos találkozókról hiányozhat.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik sérülése nem gyógyult meg teljesen

Szoboszlai Dominik azután került vissza a Liverpool kezdőcsapatába a Brentford ellen, hogy kihagyta a Manchester City elleni bajnokit és a LASK elleni Bajnokok Ligája találkozót is. A 25 éves magyar középpályás visszatérése viszont túl korainak bizonyult, félórányi játék után lefeküdt a földre, és le kellett cserélni. A helyét Trey Nyoni vette át – a Vörösök pedig hátrányból fordítva, egy félidőt emberelőnyben játszva végül 2-1-re megnyerték a meccset.

Edzett az elmúlt napokban, de nem tudtuk, mennyi játékperce lesz. Nem egy újabb sérülésről van szó, még nem gyógyult meg teljesen

– fogalmazott a lefújás után Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban Andoni Iraola vezetőedző, akit a döntése miatt kritikák értek.

Melyik mérkőzéseket lesz kénytelen kihagyni?

A magyar középpályás mellett egy másik Liverpool-játékos, Jeremie Frimpong is megsérült a Brentford ellen, a baszk szakember pedig úgy fogalmazott, „egy időre” elveszítették mindkét labdarúgót. Iraola a hétfői sajtótájékoztatóján pontosabb információkkal szolgálhat, de a liverpool.com már összeszedte, melyik meccseket hagyhatja ki Szoboszlai és Frimpong.

A Liverpool következő mérkőzése a Villarreal ellen lesz kedden a Bajnokok Ligájában , jövő hétvégén pedig a Brighton látogat az Anfieldre egy bajnokira. Ezt követően Andoni Iraola csapata Ligakupa-mérkőzést játszik a Chelsea-vel, majd egy újabb bajnoki találkozó következik az Arsenal ellen. A novemberi válogatott szünet előtt pedig még egy Fenerbahce elleni BL-meccs, és egy Crystal Palace elleni bajnoki is vár a Vörösökre.