Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája B-divíziójában, miután a harmadik fordulóban Kerkez Milos góljával 1–0-ra legyőzte Georgiát a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik ezúttal is vezérszerepet vállalt a sikerből, a lefújás után pedig liverpooli csapattársát méltatta: mint fogalmazott, Kerkez „nem a legélesebb kés a fiókban”, a pályán azonban mindig kiteszi a szívét-lelkét. A győztes találat után ráadásul történt egy különleges jelenet is, amely kimaradt a televíziós közvetítésből: a magyar válogatott csapatkapitánya emlékezetes gesztust tett a gólöröm közben.

Szoboszlai Dominik megcsókolta a magyar zászlót Kerkez Milos gólja után Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Szoboszlai Dominik megcsókolta a magyar zászlót

Kerkez Milos számára különösen emlékezetes marad a Georgia elleni összecsapás, ugyanis a Liverpool balhátvédje a 35. percben megszerezte pályafutása első gólját a magyar válogatottban, amely végül három pontot ért Marco Rossi csapatának. A találat után Szoboszlai Dominik azonnal együtt ünnepelt klubtársával, ám néhány pillanattal később a magyar csapatkapitány figyelmét valami más ragadta meg.

Szoboszlai a gólöröm közben észrevett egy magyar zászlót a pályán, felvette, majd megcsókolta a nemzeti színeket, mielőtt visszatért volna ünnepelni a csapattársaihoz.

A különleges pillanat azért is kapott nagyobb jelentőséget, mert a magyar válogatott nehezen kezdte a Nemzetek Ligája-sorozatot: az első két mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett, így a Georgia elleni sikerrel először ünnepelhetett győzelmet a sorozatban.