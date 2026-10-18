A Liverpool kezdőcsapatába visszatért Szoboszlai Dominik, ám ez a döntés elhamarkodottnak bizonyult Andoni Iraola vezetőedző részéről. A 25 éves középpályás combizom-sérülése még nem jött teljesen rendbe, így nem is tudta végigjátszani a Brentford elleni találkozót. A magyar válogatott csapatkapitánya az érzelmeivel küzdve hagyta el a pályát a 32. percben, a helyét Trey Nyoni vette át.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Premier League, 7. forduló:

Brentford-Liverpool 1-2 (1-0)

Brentford-Liverpool: Szoboszlai Dominik sérülése miatt bosszankodnak

A Liverpool ugyan hátrányba került a 44. percben, ám a Brentford játékosát, Jehor Jarmoliukot kiállították, mert fejelő mozdulatot tett Jérémy Jacquet irányába. A vendégcsapat az emberelőnyt Victor Munoz révén a második félidőben gólra váltotta, aztán Alexander Isaknak köszönhetően a fordítás is összejött. A hazai csapat végül kilenc emberrel fejezte be a találkozót, a Vörösök pedig a Manchester City elleni súlyos vereség után 2-1 sikerükkel begyűjtötték a három pontot. A liverpooli kötődésű portálok a meccs után a gólszerzőket méltatták, de Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk és Jacquet teljesítményét is kiemelték.

A balszerencsés Szoboszlai kapcsán a This is Anfield a következőt írta:

„Rosszul időzítették a sérüléséből való visszatérését, és meg is fizették az árát: alig több mint fél óra játék után le kellett cserélni. Kár érte,

hiszen látszott rajta, hogy nagyon bizonyítani akart ezen a mérkőzésen, és elszántan vágyott arra, hogy újra a csapat segítségére legyen. A pályán töltött idő alatt egy kontratámadást is elrontott azzal, hogy túl sokáig tartotta magánál a labdát – ez pedig kezd visszatérő problémává válni”.

Szoboszlai Dominik sérülése miatt bosszankodnak Liverpoolban

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool Echo is 6-os értékelést adott Szoboszlainak, és kiemelte, hogy a magyar klasszis egyszerűen és megbízhatóan futballozott a középpályán, amíg sérülése miatt idő előtt véget nem ért a mérkőzése.

Brentford-Liverpool: Kerkez Milos felemás meccsen van túl

A csapat másik magyarja, Kerkez Milos a hétközi BL-meccset kihagyta – a helyén a görög Kosztasz Cimikasz játszott –, ezúttal viszont végig ott volt a pályán.

„Új lendületet hozott a játékba, de a vártnál jobban meggyűlt a baja a felfutó Dango Ouattarával. A mérkőzés hajrájában sokat ért a munkabírása,

amikor a Liverpoolnak a tíz emberrel játszó ellenfél védelmét kellett széthúznia. A Brentford védelme mögé befutva több területet nyitott Barcola számára, aki így szabadabban játszhatott” – írta Kerkezről a védő teljesítményét 6-os osztályzattal értékelő This is Anfield.