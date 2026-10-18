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A Brentford-Liverpool mérkőzést 2-1-re nyerte meg Andoni Iraola együttese szombaton. Szoboszlai Dominikot sérülés miatt már a szünet előtt le kellett cserélni, Kerkez Milos viszont végigjátszotta a meccset, bár a teljesítményével nem voltak maradéktalanul elégedettek Liverpoolban.

A Liverpool kezdőcsapatába visszatért Szoboszlai Dominik, ám ez a döntés elhamarkodottnak bizonyult Andoni Iraola vezetőedző részéről. A 25 éves középpályás combizom-sérülése még nem jött teljesen rendbe, így nem is tudta végigjátszani a Brentford elleni találkozót. A magyar válogatott csapatkapitánya az érzelmeivel küzdve hagyta el a pályát a 32. percben, a helyét Trey Nyoni vette át.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset
Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset
Fotó: GLYN KIRK / AFP
  • Premier League, 7. forduló:
  • Brentford-Liverpool 1-2 (1-0)

Brentford-Liverpool: Szoboszlai Dominik sérülése miatt bosszankodnak

A Liverpool ugyan hátrányba került a 44. percben, ám a Brentford játékosát, Jehor Jarmoliukot kiállították, mert fejelő mozdulatot tett Jérémy Jacquet irányába. A vendégcsapat az emberelőnyt Victor Munoz révén a második félidőben gólra váltotta, aztán Alexander Isaknak köszönhetően a fordítás is összejött. A hazai csapat végül kilenc emberrel fejezte be a találkozót, a Vörösök pedig a Manchester City elleni súlyos vereség után 2-1 sikerükkel begyűjtötték a három pontot. A liverpooli kötődésű portálok a meccs után a gólszerzőket méltatták, de Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk és Jacquet teljesítményét is kiemelték.

A balszerencsés Szoboszlai kapcsán a This is Anfield a következőt írta: 

„Rosszul időzítették a sérüléséből való visszatérését, és meg is fizették az árát: alig több mint fél óra játék után le kellett cserélni. Kár érte,

hiszen látszott rajta, hogy nagyon bizonyítani akart ezen a mérkőzésen, és elszántan vágyott arra, hogy újra a csapat segítségére legyen. A pályán töltött idő alatt egy kontratámadást is elrontott azzal, hogy túl sokáig tartotta magánál a labdát – ez pedig kezd visszatérő problémává válni”. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) leaves the game after picking up an injury during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 17, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik sérülése miatt bosszankodnak Liverpoolban
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool Echo is 6-os értékelést adott Szoboszlainak, és kiemelte, hogy a magyar klasszis egyszerűen és megbízhatóan futballozott a középpályán, amíg sérülése miatt idő előtt véget nem ért a mérkőzése.

Brentford-Liverpool: Kerkez Milos felemás meccsen van túl

A csapat másik magyarja, Kerkez Milos a hétközi BL-meccset kihagyta – a helyén a görög Kosztasz Cimikasz játszott –, ezúttal viszont végig ott volt a pályán.

„Új lendületet hozott a játékba, de a vártnál jobban meggyűlt a baja a felfutó Dango Ouattarával. A mérkőzés hajrájában sokat ért a munkabírása, 

amikor a Liverpoolnak a tíz emberrel játszó ellenfél védelmét kellett széthúznia. A Brentford védelme mögé befutva több területet nyitott Barcola számára, aki így szabadabban játszhatott” – írta Kerkezről a védő teljesítményét 6-os osztályzattal értékelő This is Anfield.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez runs with the ball during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 17, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos második félidei teljesítményével elégedettek voltak a kritikusok
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A másik liverpooli lap hasonlóképpen ítélte meg Kerkez teljesítményét: 

Az első félidőben meggyűlt a baja Ouattarával, és védekezésben nem mindig hozta meg a megfelelő döntéseket. 

A második játékrészben, miután a Brentford tíz emberre fogyatkozott, már inkább a támadójátéka került előtérbe”.

A Liverpool kedden Gulácsi Péter klubját, a Villarrealt fogadja a Bajnokok Ligájában, majd jön a Brighton elleni Premier League-meccs, október végén pedig a Chelsea lesz az ellenfél a Ligakupában.

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