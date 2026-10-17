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Szombaton magyar idő szerint 16 órától Brentford-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League-ben. Andoni Iraola döntése értelmében a sérüléséből felépült Szoboszlai Dominik, valamint Kerkez Milos is bekerült a kezdőcsapatba.

A Liverpool történetének legjobb 100 játékosa közé bekerült Szoboszlai Dominik combizom-sérülés miatt kihagyta csapata elmúlt két mérkőzését, így a Manchester City elleni bajnokin és a LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozón sem lépett pályára. A Vörösök szombaton a tabellán negyedik helyen álló Brentford otthonába látogatnak, a meccs előtt Andoni Iraola jelezte, Szoboszlai mellett Cody Gakpo és Alexander Isak játéka is kérdéses.

Szoboszlai Dominik a legutóbbi BL-meccset is kihagyta
Szoboszlai Dominik a legutóbbi BL-meccset is kihagyta
Fotó: PAUL ELLIS / AFP
  • Premier League, 7. forduló: Brentford-Liverpool
  • szombat, 16 óra, tv: Match 4 

Brentford-Liverpool: Szoboszlai Dominik visszatér

Azt már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy a Liverpool harmadik számú meze ezen a meccsen debütál majd. Ami a kezdőcsapatot illeti, a Vörösök baszk vezetőedzője végül úgy döntött, hogy mindkét magyarnak, így a sérüléséből felépült Szoboszlainak, valamint Kerkez Milosnak is a kezdőcsapatban ad lehetőséget. 

Így áll fel a Liverpool a Brentford ellen: Alisson – Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez  – Szoboszlai, Mac Allister – Munoz, Wirtz, Barcola – Isak.

A Brentford-Liverpool találkozó magyar idő szerint 16 órakor kezdődik a londoni Brentford Community Stadionban, a mérkőzést John Brooks vezeti.

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