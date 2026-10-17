A Liverpool történetének legjobb 100 játékosa közé bekerült Szoboszlai Dominik combizom-sérülés miatt kihagyta csapata elmúlt két mérkőzését, így a Manchester City elleni bajnokin és a LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozón sem lépett pályára. A Vörösök szombaton a tabellán negyedik helyen álló Brentford otthonába látogatnak, a meccs előtt Andoni Iraola jelezte, Szoboszlai mellett Cody Gakpo és Alexander Isak játéka is kérdéses.

Szoboszlai Dominik a legutóbbi BL-meccset is kihagyta

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Premier League, 7. forduló: Brentford-Liverpool

szombat, 16 óra, tv: Match 4

Brentford-Liverpool: Szoboszlai Dominik visszatér

Azt már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy a Liverpool harmadik számú meze ezen a meccsen debütál majd. Ami a kezdőcsapatot illeti, a Vörösök baszk vezetőedzője végül úgy döntött, hogy mindkét magyarnak, így a sérüléséből felépült Szoboszlainak, valamint Kerkez Milosnak is a kezdőcsapatban ad lehetőséget.

Így áll fel a Liverpool a Brentford ellen: Alisson – Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Munoz, Wirtz, Barcola – Isak.

Our side to take on Brentford 👊 #BRELIV https://t.co/24Xblf6j3G — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2026

A Brentford-Liverpool találkozó magyar idő szerint 16 órakor kezdődik a londoni Brentford Community Stadionban, a mérkőzést John Brooks vezeti.

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