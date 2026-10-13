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A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában LASK-Liverpool mérkőzést rendeznek szerda este. A találkozót Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja.

A LASK-Liverpool mérkőzést szerdán 18:45-től rendezik Linzben, a Premier League-klub pedig kedden délután tette közzé az Ausztriába utazó keretét, amelyben nem szerepel Szoboszlai Dominik neve. A magyar válogatott csapatkapitánya combhajlítóizom-húzódás miatt már a hétvégi, Manchester City elleni bajnoki rangadót is kihagyta.

Szoboszlai Dominik kihagyja a LASK-Liverpool BL-meccset
Szoboszlai Dominik kihagyja a LASK-Liverpool BL-meccset
Fotó: Peter Byrne / PA Wire
  • Bajnokok Ligája alapszakasz, 2. forduló: LASK-Liverpool
  • szerda, 18:45, TV: RTL+, Sport 1

LASK-Liverpool: Szoboszlai Dominik kihagyja a meccset

A City elleni találkozót követően Andoni Iraola vezetőedző elmondta, hogy Szoboszlai a Nemzetek Ligája-mérkőzések után túlterhelten tért vissza a klubjához, és jelenleg nincs százszázalékos állapotban. A baszk szakember már akkor utalt rá, hogy a magyar középpályás várhatóan a linzi összecsapáson sem lép pályára.

A Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos ugyanakkor bekerült a 23 fős keretbe, így ő pályára léphet a Bajnokok Ligája ligaszakaszának második fordulójában.

Íme, a Liverpool 23 fős kerete: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Mac Allister, Cimikasz, Munoz, Mamardasvili, Woodman, Barcola, Frimpong, Araujo, Gravenberch, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns, Sonni-Lambie, Lucky.

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