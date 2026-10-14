Nem először kerül nyilvánosan szóba Liverpoolban, mekkora terhelést kap Szoboszlai Dominik a magyar válogatottnál. Tavasszal még Arne Slot jelezte, hogy örülne, ha a szövetségi kapitányok nem játszatnák végig mindkét mérkőzést a klub sokat foglalkoztatott futballistáival, amire Marco Rossi is határozottan reagált. Most már Slot utódja, Andoni Iraola beszélt arról, hogy Szoboszlai túlterhelten tért vissza a válogatottól, majd combhajlító-probléma miatt kihagyta a Manchester City elleni rangadót. Arról nincs szó, hogy Liverpoolban a magyar válogatottat tennék felelőssé a sérülésért, az viszont egyre kevésbé tekinthető egyszeri esetnek, hogy Angliából szóvá teszik a magyar csapatkapitány terhelését.

Szoboszlai Dominik terhelése Liverpoolban és a magyar válogatottnál is kiemelt kérdéssé vált Fotó: Mediaworks

Nem először üzennek Liverpoolból Szoboszlai miatt

Nem Andoni Iraola az első liverpooli edző, aki Szoboszlai Dominik válogatottbeli terhelésével kapcsolatban megszólalt. Már márciusban is téma volt, mennyi játékidőt kapnak a klub futballistái a nemzeti csapatoknál: Arne Slot akkor azt remélte, hogy a szövetségi kapitányok figyelembe veszik a Liverpool játékosainak nagy terhelését.

A játékosainknak nagy szükségük lenne a pihenésre. Reméljük, hogy a válogatottak edzői megértik: a Liverpoolnál sok játékos rengeteg percet töltött a pályán. Ez persze nem csak ránk igaz, de talán más kluboknál több lehetőség van rotálni, mint nálunk ebben az idényben. Bízunk benne, hogy a szövetségi kapitányok nem játszatják őket 180 percen át…

– fogalmazott korábban Arne Slot.

A holland szakember nem nevezte meg Marco Rossit, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt azonban Magyarországon is gyorsan aktualitást kapott a kijelentése. Rossit néhány nappal később, a Szlovénia elleni felkészülési mérkőzés előtt meg is kérdezték Slot szavairól, a szövetségi kapitány pedig egyértelművé tette, hogyan látja a klub és a válogatott közötti határt.

Arne Slottal sohasem beszéltem még. Soha senkinek nem szólok bele a döntésébe. Abba sem, hogy mikor játszatja hátvédként Szoboszlai Dominikot. Elvárnám, hogy a klubok edzői se mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek

– mondta Rossi, hozzátéve, ha Szoboszlai jelezné, hogy pihenésre van szüksége, természetesen megkapná azt.