Nem először kerül nyilvánosan szóba Liverpoolban, mekkora terhelést kap Szoboszlai Dominik a magyar válogatottnál. Tavasszal még Arne Slot jelezte, hogy örülne, ha a szövetségi kapitányok nem játszatnák végig mindkét mérkőzést a klub sokat foglalkoztatott futballistáival, amire Marco Rossi is határozottan reagált. Most már Slot utódja, Andoni Iraola beszélt arról, hogy Szoboszlai túlterhelten tért vissza a válogatottól, majd combhajlító-probléma miatt kihagyta a Manchester City elleni rangadót. Arról nincs szó, hogy Liverpoolban a magyar válogatottat tennék felelőssé a sérülésért, az viszont egyre kevésbé tekinthető egyszeri esetnek, hogy Angliából szóvá teszik a magyar csapatkapitány terhelését.
Nem először üzennek Liverpoolból Szoboszlai miatt
Nem Andoni Iraola az első liverpooli edző, aki Szoboszlai Dominik válogatottbeli terhelésével kapcsolatban megszólalt. Már márciusban is téma volt, mennyi játékidőt kapnak a klub futballistái a nemzeti csapatoknál: Arne Slot akkor azt remélte, hogy a szövetségi kapitányok figyelembe veszik a Liverpool játékosainak nagy terhelését.
A játékosainknak nagy szükségük lenne a pihenésre. Reméljük, hogy a válogatottak edzői megértik: a Liverpoolnál sok játékos rengeteg percet töltött a pályán. Ez persze nem csak ránk igaz, de talán más kluboknál több lehetőség van rotálni, mint nálunk ebben az idényben. Bízunk benne, hogy a szövetségi kapitányok nem játszatják őket 180 percen át…
– fogalmazott korábban Arne Slot.
A holland szakember nem nevezte meg Marco Rossit, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt azonban Magyarországon is gyorsan aktualitást kapott a kijelentése. Rossit néhány nappal később, a Szlovénia elleni felkészülési mérkőzés előtt meg is kérdezték Slot szavairól, a szövetségi kapitány pedig egyértelművé tette, hogyan látja a klub és a válogatott közötti határt.
Arne Slottal sohasem beszéltem még. Soha senkinek nem szólok bele a döntésébe. Abba sem, hogy mikor játszatja hátvédként Szoboszlai Dominikot. Elvárnám, hogy a klubok edzői se mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek
– mondta Rossi, hozzátéve, ha Szoboszlai jelezné, hogy pihenésre van szüksége, természetesen megkapná azt.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya végül a pályán is reagált Slot kérésére.
A Szlovénia ellen 1–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen Kerkez Milost a 77., Szoboszlai Dominikot a 87. percben cserélte le, majd a találkozó után megjegyezte: Szoboszlainak tíz, Kerkeznek húsz percet „spórolt meg”. Három nappal később, Görögország ellen ugyanakkor mindketten végigjátszották a 0–0-ra végződő találkozót. A két márciusi mérkőzésen így Szoboszlai 177, Kerkez 167 percet töltött a pályán – vagyis egyikük sem érte el a Slot által emlegetett 180 percet.
Újra előkerült Szoboszlai válogatottbeli terhelése
Néhány hónappal később már más ült a Liverpool kispadján, a téma azonban ismét előkerült. A Manchester City elleni rangadó előtt Andoni Iraola arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominik túlterhelten tért vissza a válogatottól, és feszességet érzett a combhajlítójában.
Túlterhelten jött meg, feszességet érzett a combhajlítójában. Megpróbálta végigcsinálni az edzéseket, de nem érezte magát százszázalékosnak
– fogalmazott a spanyol szakember.
A Liverpool végül nem kockáztatott vele, így Szoboszlai kimaradt a Manchester City elleni 3-0-ás vereség meccskeretéből. A fáradtság jelei már a válogatottnál is jelentkeztek: a Georgia elleni találkozón Marco Rossi a hajrában lecserélte, majd elmondta, hogy a középpályás „begörcsölt és nagyon elfáradt”. Három nappal később Ukrajna ellen ugyanakkor ismét csaknem végig a pályán volt. Az MLSZ hangsúlyozta, hogy Szoboszlai sérülés nélkül tért vissza Liverpoolba.
Angol sajtóhírek szerint ugyanakkor Szoboszlai sérülése nem súlyos. A magyar középpályás várhatóan kihagyja a szerda esti, LASK elleni mérkőzést, ám a hírek szerint a szombati, Brentford elleni idegenbeli bajnokin már ismét bevethető lehet.