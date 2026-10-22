A Liverpool ezúttal is magyar válogatott futballistái nélkül lépett pályára a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik combizom-sérülése miatt volt kénytelen kihagyni a meccset, Kerkez Milost pedig ismét a görög Kosztasz Cimikasz helyettesítette a balhátvéd posztján. A csapat Rio Ngumoha és Alexis Mac Allister vezérletével 4-3-ra nyert, ám a két játékos remeklése mellett egy váratlan húzás is felkeltette a figyelmet Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik az utóbbi két BL-meccset kihagyta

Fotó: liverpoolfc.com

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: Liverpool-Villarreal 4-3 (2-2)

gól: Mac Allister (36., 65.), Araujo (45+2.), Wirtz (68.), illetve Mikautadze (4.), Cardona (29.), Oluwaseyi (87.)

Liverpool-Villarreal: Gravenberch jobbhátvédet játszott

A félidőben 2-2 volt az állás, Andoni Iraola pedig úgy döntött, lehozza egyik gólszerzőjét, Ronald Araujót, akinek a helyére Florian Wirtz állt be. A Liverpool baszk trénere nem posztra cserélt, és az uruguayi helyére a holland válogatott középpályást Ryan Gravenberchet húzta vissza jobb oldali védőnek. A 24 éves játékos általában a dupla hatos egyikeként szokott pályára lépni, Iraola azonban kipróbálta őt ebben a pozícióban is. A változtatás bejött, mert Gravenberch helytállt, a Liverpool fordított. A Vörösök a folytatásban még kettőt lőttek Gulácsi Péteréknek – az egyiket éppen a becserélt Wirtz –, végül 4-3-ra megnyerték a meccset.

Ryan Gravenberch nem okozott csalódást jobbhátvédként

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Labda nélkül a középpályán létszámfölénybe kerültek velünk szemben” – kommentálta a változtatást Iraola.

„Végül úgy gondoltuk, hogy egy olyan játékos, mint Gravenberch, aki mindkét feladatot el tudja látni, jobb megoldás lehet.

Védekezésben befelé mozogva is követni tudja az ellenfelet, de szerintem kívül is elég jó ahhoz, hogy megállja a helyét az egy az egy elleni párharcokban. Támadásban pedig nagyobb segítséget jelenthet Riónak a jobb oldalon” – tette hozzá a baszk tréner, akinek a döntése előtt a kétgólos Mac Allister is fejet hajtott.

„Kezdetben az volt az elképzelés, hogy valamivel többet játszunk a jobb oldalon, jobban széthúzzuk a játékot, és összejátsszunk Rióval. Néhányszor egészen jól meg is valósítottuk ezt, de nem tudtuk uralni a mérkőzést. Márpedig amikor hátrányban vagy, akkor az a célod, hogy átvedd az irányítást, és helyzeteket alakíts ki. Ezért aztán úgy gondolom, hogy az edzőnek köszönhetően változtattunk, és jól is működött a dolog” – nyilatkozta az argentin középpályás.