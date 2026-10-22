A Liverpool ezúttal is magyar válogatott futballistái nélkül lépett pályára a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik combizom-sérülése miatt volt kénytelen kihagyni a meccset, Kerkez Milost pedig ismét a görög Kosztasz Cimikasz helyettesítette a balhátvéd posztján. A csapat Rio Ngumoha és Alexis Mac Allister vezérletével 4-3-ra nyert, ám a két játékos remeklése mellett egy váratlan húzás is felkeltette a figyelmet Liverpoolban.
- Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: Liverpool-Villarreal 4-3 (2-2)
- gól: Mac Allister (36., 65.), Araujo (45+2.), Wirtz (68.), illetve Mikautadze (4.), Cardona (29.), Oluwaseyi (87.)
Liverpool-Villarreal: Gravenberch jobbhátvédet játszott
A félidőben 2-2 volt az állás, Andoni Iraola pedig úgy döntött, lehozza egyik gólszerzőjét, Ronald Araujót, akinek a helyére Florian Wirtz állt be. A Liverpool baszk trénere nem posztra cserélt, és az uruguayi helyére a holland válogatott középpályást Ryan Gravenberchet húzta vissza jobb oldali védőnek. A 24 éves játékos általában a dupla hatos egyikeként szokott pályára lépni, Iraola azonban kipróbálta őt ebben a pozícióban is. A változtatás bejött, mert Gravenberch helytállt, a Liverpool fordított. A Vörösök a folytatásban még kettőt lőttek Gulácsi Péteréknek – az egyiket éppen a becserélt Wirtz –, végül 4-3-ra megnyerték a meccset.
„Labda nélkül a középpályán létszámfölénybe kerültek velünk szemben” – kommentálta a változtatást Iraola.
„Végül úgy gondoltuk, hogy egy olyan játékos, mint Gravenberch, aki mindkét feladatot el tudja látni, jobb megoldás lehet.
Védekezésben befelé mozogva is követni tudja az ellenfelet, de szerintem kívül is elég jó ahhoz, hogy megállja a helyét az egy az egy elleni párharcokban. Támadásban pedig nagyobb segítséget jelenthet Riónak a jobb oldalon” – tette hozzá a baszk tréner, akinek a döntése előtt a kétgólos Mac Allister is fejet hajtott.
„Kezdetben az volt az elképzelés, hogy valamivel többet játszunk a jobb oldalon, jobban széthúzzuk a játékot, és összejátsszunk Rióval. Néhányszor egészen jól meg is valósítottuk ezt, de nem tudtuk uralni a mérkőzést. Márpedig amikor hátrányban vagy, akkor az a célod, hogy átvedd az irányítást, és helyzeteket alakíts ki. Ezért aztán úgy gondolom, hogy az edzőnek köszönhetően változtattunk, és jól is működött a dolog” – nyilatkozta az argentin középpályás.
Szoboszlai Dominik posztja
A jobbhátvéd posztjával kapcsolatban egy ideje gondok sújtják a Liverpoolt. Az előző idényben, Arne Slot irányítása idején Joe Gomez és Jeremie Frimpong is sokat volt sérült – utóbbi nem is brillírozott ebben a pozícióban –, így kényszerűségből Szoboszlainak kellett jobb oldali védőt játszania. A magyar válogatott csapatkapitánya már a mostani idényben is szerepelt ezen a poszton, rendszeresen megállja a helyét, de nem itt érzi magát a legjobban a pályán. Ronald Araujo érkezése jól jött a Liverpoolnak, és Conor Bradley felépülése is sokat segíthet, Gravenberch révén pedig bővültek a variációs lehetőségek.
Valószínűleg a holland sem fog hosszabb távon megragadni itt, de a csapat számára remek hír, hogy kényszerhelyzetben ő is alternatíva tud lenni a jobbhátvéd posztján. Mindez Szoboszlainak is tehermentesítést jelenthet, mert ezek után talán nem kell többé a védelembe ily módon besegítenie.
A Liverpool jobban ki tudja aknázni a magyar játékos kivételes képességeit, ha eredeti posztján, a középpályán segítheti a támadásokat.
Szoboszlai kapcsán jelenleg a legfontosabb, hogy egészségesen, a sérülését teljes mértékben maga mögött tudva térhessen vissza. A 25 éves klasszis várhatóan két októberi meccset még kihagy: a Liverpool-Brighton találkozón nem lép pályára, és a Chelsea elleni FA-kupa-mérkőzésről is lemaradhat. A Vörösök november 1-én az Arsenalt fogadják a Premier League rangadóján, Iraola minden bizonnyal ezt a csatát már Szoboszlaival a középpályán vívná meg.
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