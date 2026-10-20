Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb jelentős fennakadás a Revolutnál, több fontos szolgáltatás is leállt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Liverpool vezetőedzője nagyra tartja, hogy a 25 éves magyar középpályás a kockázatok ellenére is a rendelkezésére állt a Brentford ellen. Andoni Iraola szerint ez a hozzáállás sokat elmond Szoboszlai Dominikról, akinek még időre van szüksége, hogy a combizom-sérülése teljesen rendbe jöjjön.

Fejet hajtott Szoboszlai Dominik előtt a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola. A 44 éves baszk szakember szerint sokat elmond a magyar középpályásról, hogy combizom-sérülése ellenére hozzá akart járulni csapata Brentford elleni mérkőzéséhez a hétvégén. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool magyar labdarúgója
A Liverpool magyar középpályását, Szoboszlai Dominikot félórányi játék után le kellett cserélni a Brentford ellen
Fotó: GLYN KIRK / AFP
  • Liverpool-Villarreal (Bajnokok Ligája)
  • kedd, 21.00

Szoboszlai Dominikot dicsérte Andoni Iraola

Szoboszlai Dominikról a Liverpool-Villarreal Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt Andoni Iraola. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 44 éves baszk vezetőedző elmondta, a magyar középpályás sérülése nem új keletű, még egy kis türelemre van szükség, amíg teljesen felépül.

Mint ismert, a 25 éves labdarúgó combizom-sérülést szenvedett, ami miatt a Manchester City elleni Premier League-mérkőzést és a LASK elleni BL-találkozót is kihagyni kényszerült. Bár a hétvégi, Brentford elleni bajnokin visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába, félórányi játék után le kellett cserélni.

A hétfői sajtótájékoztatón Andoni Iraola arra is kitért, mennyire nagyra tartja, hogy Szoboszlai Dominik a nyilvánvaló kockázatok ellenére is a rendelkezésére állt.

Nagyra értékelem az erőfeszítését, hogy hozzá akart járulni egy nagyon nehéz mérkőzéshez, amelyről tudtuk, hogy fizikailag is nagyon megterhelő lesz

– idézi a This Is Anfield a baszk szakember szavait. Iraola szerint ez a hozzáállás sokat elmond a magyar válogatott középpályásról.

Marco Rossi megtörte a csendet Szoboszlai Dominik sérüléséről
Rémálom a Liverpoolnál: Szoboszlai után újabb kulcsember dőlt ki
„Hiányozni fog nekünk” – Szoboszlairól beszélt a Liverpool sztárja a BL-meccs előtt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!