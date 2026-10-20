Fejet hajtott Szoboszlai Dominik előtt a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola. A 44 éves baszk szakember szerint sokat elmond a magyar középpályásról, hogy combizom-sérülése ellenére hozzá akart járulni csapata Brentford elleni mérkőzéséhez a hétvégén.

A Liverpool magyar középpályását, Szoboszlai Dominikot félórányi játék után le kellett cserélni a Brentford ellen

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Liverpool-Villarreal (Bajnokok Ligája)

kedd, 21.00

Szoboszlai Dominikot dicsérte Andoni Iraola

Szoboszlai Dominikról a Liverpool-Villarreal Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt Andoni Iraola. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 44 éves baszk vezetőedző elmondta, a magyar középpályás sérülése nem új keletű, még egy kis türelemre van szükség, amíg teljesen felépül.

Mint ismert, a 25 éves labdarúgó combizom-sérülést szenvedett, ami miatt a Manchester City elleni Premier League-mérkőzést és a LASK elleni BL-találkozót is kihagyni kényszerült. Bár a hétvégi, Brentford elleni bajnokin visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába, félórányi játék után le kellett cserélni.

A hétfői sajtótájékoztatón Andoni Iraola arra is kitért, mennyire nagyra tartja, hogy Szoboszlai Dominik a nyilvánvaló kockázatok ellenére is a rendelkezésére állt.

Nagyra értékelem az erőfeszítését, hogy hozzá akart járulni egy nagyon nehéz mérkőzéshez, amelyről tudtuk, hogy fizikailag is nagyon megterhelő lesz

– idézi a This Is Anfield a baszk szakember szavait. Iraola szerint ez a hozzáállás sokat elmond a magyar válogatott középpályásról.