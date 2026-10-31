Habár Andoni Iraola vezetőedző szerint van esély arra, hogy Szoboszlai Dominik pályára lépjen vasárnap az Arsenal ellen, a This is Anfield szakírói szerint a magyar légiós aligha kerül be a Liverpool FC kezdőcsapatába.

Szoboszlai Dominik továbbra is sérüléssel küzd Fotó: GLYN KIRK / AFP

Liverpool–Arsenal

vasárnap, 17.30

"Szerintem van esély a játékukra, de nem tudom biztosan, hogy szerepelnek-e vagy sem. Még van két napunk, de az esélyünk megvan rá" - fogalmazott a spanyol tréner a magyar válogatott csapatkapitánya és a szintén sérüléssel bajlódó Victor Munoz kapcsán a pénteki sajtótájékoztatóján.

Szoboszlai combsérülése miatt október első felében kihagyta a Manchester City elleni Premier League- és a LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést. Néhány nappal később a Brentford otthonában rendezett bajnokin újra pályára lépett, de a 32. percben kiújult sérülése miatt le kellett cserélni, azóta a Villarreallal játszott BL-, valamint a Brighton elleni PL-mérkőzésen sem volt bevethető.

Szoboszlai Dominik sérülése nem jött rendbe

A This is Anfield szakírói két kezdőcsapatot tippeltek, de egyikben sem szerepel Szoboszlai. Úgy vélik, Alisson, Jeremy Jacquet, Kerkez Milos, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak és Florian Wirtz várhatóan mind szerepet kapnak a kezdőcsapatban, ami azt jelenti, négy helyen kell fontos döntést hoznia Iraolának. Mivel Conor Bradley és Jeremie Frimpong nem állnak rendelkezésre, Ronald Araujo valószínűleg ismét a jobbhátvéd posztján fog pályára lépni.

Iraola számára a legnehezebb döntéseket a középpályán és a támadósorban kell meghoznia, miután a holland duó, Cody Gakpo és Ryan Gravenberch a Chelsea ellen kevésbé játszott jól, miközben Trey Nyoni és Rio Ngumoha kiváló teljesítményt nyújtott.

A This is Anfield az alábbi két lehetséges kezdőcsapatot vázolta fel, Szoboszlai egyikben sem szerepel:

Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak.

Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Nyoni – Ngumoha, Wirtz, Barcola – Isak.