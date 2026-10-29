"Kik lennének a kezdő tizenegyedben az Arsenal elleni vasárnapi mérkőzésen?" - teszi fel a kérdést a 'Gakpo kimarad, Rio kezdjen? – Miért nem játszhat biztonsági játékot Iraola az Arsenal ellen?' című cikkében a This is Anfield című oldal. A liverpooli lap a Chelsea elleni kupasikert követően elemezte a csapat helyzetét, és a cikkben egyszer sem említik Szoboszlai Dominik nevét. Ez azt jelenti, hogy nem számolnak vele a kezdőcsapatban a vasárnapi, Arsenal elleni rangadón.

Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni meccset is kihagyhatja Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool–Arsenal, Premier League

vasárnap, 17:30, Spíler 1

A Liverpool–Arsenal meccset vasárnap, 17.30-kor játsszák, és egyelőre úgy fest, a hazai csapat nem a legerősebb összeállításában lép pályára. Szoboszlai Dominik combsérüléssel küzd, és nem tudni, mikor térhet vissza. Beszédes, hogy a legtöbbször jól értesült This is Anfield a csütörtöki cikkében fel sem veti a magyar játékos szerepét.

"Én azonnal visszateném Alexis Mac Allistert a kezdőbe. Ő volt az, aki ebben a szezonban a kiegyensúlyozottá tette a középpályát, ami éles kontrasztot jelent a tavalyi szezonhoz képest. Isak és Wirtz is visszakerülnek a kezdőbe, Barcolát és Gakpót tenném a szélekre, de ha Iraola úgy dönt, hogy Riót (Ngumoha) azonnal visszateszi a kezdőbe, én sem lennék ellene!" – írja az egyik szerző.

"A védelem magától összeáll, és nagyon szívesen látnám Mac Allistert és Nyoni-t együtt a középpályán, hogy biztosítsák a védekező egyensúlyt és a támadó szellemű passzokat" - vélekedett a lap másik újságírója, aki a Mac Allister, Nyoni kettőssel azt sugallja, Szoboszlai aligha kerül be a kezdőcsapatba.

A This is Anfield szerint az alábbi liverpooli kezdőcsapat nyithat az Arsenal ellen: Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Nyoni, Mac Allister – Ngumoha, Wirtz, Barcola – Isak.

Szoboszlai Dominik sérülése

Szoboszlai Dominik legutóbb október 17-én, a Brentford elleni bajnoki mérkőzésen lépett pályára, de már a 32. percben lecserélték. Azóta a Villarreal, a Brighton és a Chelsea elleni találkozókat is kihagyta. Combhajlítóizom-sérüléssel küzd, az optimista várakozás az volt, hogy vasárnap, az Arsenal ellen térhet vissza. Egyelőre ez kétségesnek tűnik.