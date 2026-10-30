Szoboszlai Dominik továbbra is a visszatérésén dolgozik, ám a Liverpool ezúttal láthatóan nem akar semmit elsietni. A magyar válogatott csapatkapitánya a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzést (1-1, tizenegyesek után 6-5) is kihagyta, a következő napokban azonban fontos döntés születhet róla: Angliában úgy tudják, az Arsenal elleni vasárnapi rangadón már ismét ott lehet a keretben.

Szoboszlai Dominik az Arsenal ellen térhet vissza Fotó: GLYN KIRK / AFP

Liverpool-Arsenal, Premier League

vasárnap, 17:30, Spíler 1

Szoboszlai Dominik az Arsenal ellen térhet vissza

Szoboszlai Dominik combhajlító-problémája az elmúlt hetekben komoly fejtörést okozott a Liverpoolnak. A magyar középpályás sérülése után a Brentford ellen tért vissza a kezdőcsapatba, ám mindössze 32 percet bírt, mielőtt ismét le kellett cserélni. Később Andoni Iraola is elismerte, hogy a probléma vélhetően még nem gyógyult meg teljesen, ezért ezúttal jóval óvatosabban kezelik a visszatérését.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Liverpool edzője már a Brighton elleni bajnoki előtt jelezte, hogy Szoboszlai nincs messze attól, hogy ismét pályára léphessen. Iraola azt is elmondta, hogy a magyar játékos már külön dolgozott a pályán, és közel állt ahhoz, hogy újra csatlakozzon a csapatedzésekhez. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta: a Brentford ellen történtek miatt ezúttal inkább egy-két nappal tovább várnak, mintsem újra túl korán vessék be.

A This Is Anfield és a London Standard információi szerint éppen a november 1-jei, Arsenal elleni Premier League-rangadó lehet Szoboszlai visszatérésének legvalószínűbb időpontja. A Liverpoollal kiemelten foglalkozó oldal szerint arra is van esély, hogy a 26 éves középpályás első lépésként csak a kispadon kapjon helyet, és csereként térjen vissza.

A döntés azért is különösen fontos, mert a Liverpool ezúttal biztosan nem akar még egyszer ugyanabba a hibába esni. Szoboszlait a Brentford ellen azonnal a kezdőcsapatba tették vissza, a sérülése azonban rövid időn belül ismét jelentkezett. Iraola azóta többször is a türelmet hangsúlyozta, így könnyen elképzelhető, hogy még akkor sem vállalnak vele felesleges kockázatot, ha a magyar középpályás már játékra késznek érzi magát.