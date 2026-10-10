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A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya visszatért Liverpoolba, és máris középpontba került. Szoboszlai Dominik bezsebelt egy elismerést.

Szoboszlai Dominik Tottenham elleni parádés bombáját választották a hónap góljának az FC Liverpoolnál. A meccset szeptember 15-én a Ligakupában játszották, a Vörösök 3-1-re nyertek, és a magyar játékos a 90. percben volt eredményes.

Szoboszlai Dominik nagy elismerést kapott
Szoboszlai Dominik nagy elismerést kapott Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik gólja a Tottenham ellen

Az angol csapat hivatalos oldala megjegyzi, a távoli bombagól komoly vitát váltott ki a szurkolók körében, hogy vajon tiszta kapáslövés volt-e, vagy a fűről éppen felpattanó labdát találta el Szoboszlai. Ami biztos,

 a Spurs elleni, Anfielden szerzett találat magabiztosan végzett az első helyen a Liverpoolfc.com szurkolói szavazásán

 - a labda egyébként egyszer pattant le Szoboszlai előtt, aki aztán közel 30 méterről, jobb lábbal, középről, a bal felső sarokba zúdította.

Alexis Mac Allister győztes gólja az Atlético Madrid ellen, valamint Victor Muñoz első gólja a klub színeiben a második, illetve a harmadik helyet szerezte meg az augusztusra és szeptemberre kiterjedő szavazáson - derül ki a honlap cikkéből

A Liverpool legközeleb vasárnap 17.30-kor lép pályára, a Manchester Cityt fogadja.

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