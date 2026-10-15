Szoboszlai Dominik combsérülés miatt nem léphetett pályára a Liverpool szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzésén, a magyar válogatott csapatkapitánya azonban így is ott volt Linzben. Bár a Liverpool hivatalos 23 fős utazó keretében nem szerepelt, a mérkőzés előtt együtt sétált csapattársaival, később pedig a helyszínen nézte végig a LASK elleni 6-3-as győzelmet. A magyar középpályás gesztusát a Liverpool szurkolói is kiszúrták.

Szoboszlai Dominik sérülten is ott volt a Liverpool mellett Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik sérülten is ott volt a Liverpool mellett

Szoboszlai kisebb combhajlító-sérüléssel bajlódik, emiatt már a Manchester City elleni 3–0-s bajnoki vereséget is kihagyta. Andoni Iraola elmondása szerint a 25 éves magyar középpályás túlterhelten tért vissza a válogatottól, és feszülést érzett a combhajlítójában, ezért a Liverpoolnál nem akartak kockáztatni a játékával.

A magyar játékos a LASK elleni találkozóra sem került be a Liverpool 23 fős keretébe. A klub hivatalos tájékoztatása szerint Szoboszlai, Cody Gakpo és Alexander Isak is sérülés miatt maradt ki.

Ehhez képest a meccs napján Szoboszlai mégis feltűnt Linzben. Egy közösségi médiában megjelent videón a csapattársaival együtt vett részt a Liverpool hagyományos, mérkőzés előtti sétáján. A This Is Anfield később azt is megerősítette, hogy a magyar középpályás Ausztriába utazott, és a helyszínen nézte meg a találkozót.

A Liverpool szurkolói sem hagyták szó nélkül Szoboszlai jelenlétét. Az egyik drukker azt írta, különösen értékeli, hogy a magyar játékos sérülten, játékra alkalmatlan állapotban is a csapattal volt, majd hozzátette:

Ő az én jövőbeli kapitányom.

Egy másik szurkoló már a hétvégi visszatérésben reménykedve csak ennyit írt: „Tartsátok meg szombatra.”