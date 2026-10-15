Szoboszlai Dominik combsérülés miatt nem léphetett pályára a Liverpool szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzésén, a magyar válogatott csapatkapitánya azonban így is ott volt Linzben. Bár a Liverpool hivatalos 23 fős utazó keretében nem szerepelt, a mérkőzés előtt együtt sétált csapattársaival, később pedig a helyszínen nézte végig a LASK elleni 6-3-as győzelmet. A magyar középpályás gesztusát a Liverpool szurkolói is kiszúrták.
Szoboszlai Dominik sérülten is ott volt a Liverpool mellett
Szoboszlai kisebb combhajlító-sérüléssel bajlódik, emiatt már a Manchester City elleni 3–0-s bajnoki vereséget is kihagyta. Andoni Iraola elmondása szerint a 25 éves magyar középpályás túlterhelten tért vissza a válogatottól, és feszülést érzett a combhajlítójában, ezért a Liverpoolnál nem akartak kockáztatni a játékával.
A magyar játékos a LASK elleni találkozóra sem került be a Liverpool 23 fős keretébe. A klub hivatalos tájékoztatása szerint Szoboszlai, Cody Gakpo és Alexander Isak is sérülés miatt maradt ki.
Ehhez képest a meccs napján Szoboszlai mégis feltűnt Linzben. Egy közösségi médiában megjelent videón a csapattársaival együtt vett részt a Liverpool hagyományos, mérkőzés előtti sétáján. A This Is Anfield később azt is megerősítette, hogy a magyar középpályás Ausztriába utazott, és a helyszínen nézte meg a találkozót.
A Liverpool szurkolói sem hagyták szó nélkül Szoboszlai jelenlétét. Az egyik drukker azt írta, különösen értékeli, hogy a magyar játékos sérülten, játékra alkalmatlan állapotban is a csapattal volt, majd hozzátette:
Ő az én jövőbeli kapitányom.
Egy másik szurkoló már a hétvégi visszatérésben reménykedve csak ennyit írt: „Tartsátok meg szombatra.”
A magyar válogatott középpályásának visszatérésére akár már szombaton sor kerülhet. Iraola csütörtökön azt mondta, még korai biztosat mondani Szoboszlai, Gakpo és Isak állapotáról, de ezúttal már nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy valamelyikük pályára lépjen a Brentford ellen.